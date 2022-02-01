فوربس تكشف عن قائمة أقوى 50 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط

تضم سيدات من 19 جنسية مختلفة..

كشف فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لـ"أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط"، حيث صنفت أكثر القيادات النسائية إبداعًا وتأثيرًا في المنطقة ضمن مختلف المجالات.

وأعدت القائمة وفقًا لحجم الشركة، والإنجازات الفردية المحققة خلال العام الماضي، والمسؤولية الاجتماعية، وغيرها من المبادرات التي قادتها المرأة

وتصدرت القائمة رجاء عيسى القرق، المدير الإداري ونائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة عيسى صالح القرق، للعام الثالث على التوالي. كما حافظت رينوكا جاغتياني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة لاندمارك على المركز الثاني، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول على المركز الثالث منذ قائمة عام 2021.

وتضم قائمة أقوى 50 سيدة أعمال في منطقة الشرق الأوسط لهذا العام 19 جنسية مختلفة يعملن في 17 قطاعًا. وتتصدر كل من الإمارات ومصر القائمة بـ7 مشاركات، تليها السعودية والمغرب والكويت وعمان بـ4 مشاركات لكل منها

كما ضمت أول 10 مراكز في القائمة بعض الوجوه الجديدة منهن رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي، التي حققت أكبر قفزة في التصنيف، لترتفع من المركز 14 في قائمة عام 2021 إلى المركز 7 في قائمة العام، وتولت منصبها كمدير عام تنفيذي في فبراير 2022.

وانضمت 12 سيدة جديدة إلى قائمة هذا العام، معظمهن مقيمات في الإمارات بواقع 8 سيدات. بينما تقيم اثنتان في كل من السعودية وقطر.

ومن بين المشاركات الجديدات، صُنّفت 3 سيدات ضمن أول 10 مراكز: مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات. وحذام العليان، رئيس مجلس إدارة مجموعة العليان، وهنادي بنت ناصر آل ثاني، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة أموال، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع التطوير العقاري "مدينة الوعب".

وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بواقع 16 مشاركة، يليه قطاعا التجزئة والشركات القابضة المتنوعة بواقع 6 مشاركات لكل منهما، ثم قطاع التكنولوجيا بـ5 مشاركات.

تقود أكثر من 25% من سيدات القائمة هذا العام مكاتب إقليمية، وأقسامًا لشركات متعددة الجنسيات في المنطقة، مثل: سعيدة جعفر من شركة (Visa) وديريا ماتراس من شركة (Meta) بالإضافة إلى ريما عاصي من شركة (McKinsey & Company)

كما قادت العديد من سيدات الأعمال شركاتهن إلى ما يفوق التوقعات، رغم التحديات التي شهدها قطاع الأعمال على الصعيد العالمي في عام 2021. ففي ظل قيادة سارة السحيمي، تحولت السوق المالية السعودية "تداول" إلى مجموعة قابضة، ونفذت الاكتتاب العام الذي طال انتظاره.

وباعت منى عطايا حصة أغلبية من شركتها (Mumzworld) إلى مجموعة تمر السعودية، عبر إحدى أهم صفقات التخارج للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2021. وأشرفت صوفي دويرو من (Cartier) على تعاون شركة المجوهرات مع إكسبو 2020 دبي، لإطلاق جناح المرأة، وهو أول جناح مستقل مخصص للمرأة في معرض عالمي