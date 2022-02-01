أمم أفريقيا.. سلبية مسحة كورونا لمنتخب مصر قبل مواجهة الكاميرون

أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة منتخب مصر اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء الكاميرون بعد غد الخميس عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة.

طاقم حكام مباراة مصر والكاميرون:



على جانب آخر، أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” مهمة إدارة مباراة مصر والكاميرون، في الدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا 2021، للحكم الجامبي بكاري جاساما.

وجاء طاقم تحكيم مباراة مصر والكاميرون كالتالي:

حكم: بكاري جاساما - جامبيا

مساعد أول: جيرسون دوس سانتوس - أنجولا

مساعد ثاني: ارسينيو شادريك - موزمبيق

حكم رابع: سليمان أمل الدين - جزر القمر

حكم VAR : هيثم قيراط - تونس

مساعد VAR: لحلو بن إبراهيم - الجزائر

مساعد VAR: خليل حساني - تونس