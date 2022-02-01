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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. السيطرة على حريق في عمارة وفاء عامر.. إصابة منى عبد الغني بكورونا

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

ربنا يعديها على خير.. إصابة منى عبد الغني بـ متحور أوميكرون

كشفت الفنانة منى عبد الغنى عن إصابتها بمتمحور أوميكرون عبر صحفتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك”.

وكتبت منى عبد الغنى :" بعتذر لكل الناس اللي سألوا عليا ومقدرتش ارد، وبطمنكم بس من ، كام يوم تم تشخيصي بفيروس أومیکرون لكن الحمد لله بتعافی حاليا وبتماثل للشفاء".

أخرهم أصالة وإليسا .. تسريبات الفنانين سلسلة مستمرة وإنتهاك للخصوصية

الفنانة أصالة وإليسا كانوا ضحايا أخر تلك التسريبات ، فقد كانتا تتحدثان فى جلسة خاصة، ليس من المفترض أن تظهر إلى وسائل الإعلام ، ويبدون رأيهن بتلقائية شديدة.

حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو مسربا لكل من الفنانة إليسا وأصالة أثناء تواجدهم بغرفة المكياج ، يتحدثان فيه عن فيلم أصحاب ولا أعز .

سر غياب زوج منال سلامة عن عملية جراحية لنجله

تصدرت الفنانة منال سلامة مؤشرات البحث جوجل بعد نشرها صور لابنها بعد خروجه من غرفة العمليات.

وكتبت منال سلامة على “فيس بوك”: "ده علي ابني لسه خارج من العمليات الحمد لله ادعو له ربنا يتمم شفاه علي خير".

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أخبار الفن.. إصابة مفيد فوزي.. مرض والد ياسمين صبري.. أحمد فهمي: منى زكي مثل فاتن حمامة

بعد إندلاع حريق فى عمارتها .. وفاء عامر توجه الشكر لهؤلاء

وجهت الفنانة وفاء عامر، الشكر إلى عدد عدد من الجهات التى قامت بسرعة التوجه إلى العمارة التى تسكن بها بعد إندلاع حريق فيها ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “ فيسبوك ”.

وعلقت وفاء عامر قائلة : “ شكرا جزيلا يا رجالة يا جدعان مرور العجوزة ، والنجدة ومطافئ العجوزة ورجالة قسم الدقي سرعة الاستجابة، والمعاملة دا عشمنا فيكم.. حريق في العمارة” .

السعودية.. أليشيا كيز تقدم أول حفل لها في مرايا بالعلا

 

تستضيف قاعة مرايا في العلا الفنانة العالمية أليشيا كيز والحائزة على العديد من جوائز جرامي في حفل بعنوان "ليلة واحدة فقط" ضمن جولة تسويق ألبومها الجديد "كيز" ليلة 11 فبراير خلال حفل خاص مقدم من "جود إنتنشنز"، وسيكون هذا الحفل الأول للفنانة كيز في العلا، أرض الفنون والثقافة، في ليلة تشع فيها النجوم  في سماء العلا.

اخبار الفن الفنانة وفاء عامر مواقع التواصل الاجتماعي إليسا الفنانة اصالة الفنانة منال سلامة الفنانة مني عبد الغني تحور أوميكرون

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