بعد إندلاع حريق فى عمارتها .. وفاء عامر توجه الشكر لهؤلاء

وجهت الفنانة وفاء عامر، الشكر إلى عدد عدد من الجهات التى قامت بسرعة التوجه إلى العمارة التى تسكن بها بعد إندلاع حريق فيها ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “ فيسبوك ”.

وعلقت وفاء عامر قائلة : “ شكرا جزيلا يا رجالة يا جدعان مرور العجوزة ، والنجدة ومطافئ العجوزة ورجالة قسم الدقي سرعة الاستجابة، والمعاملة دا عشمنا فيكم.. حريق في العمارة” .

ومن ناحية أخرى ، تخوض الفنانة وفاء عامر المارثون الرمضانى2022 بمسلسل “بيت الشدة”.

وفاء عامر

وعلم صدى البلد ، من مصادر خاصة أن الفنانة وفاء عامر ستبدأ تصوير أولى مشاهدها بالمسلسل “الخميس المقبل” بمدينة الإنتاج الإعلامى.

مسلسل “بيت الشدة” من بطولة وفاء عامر ، نهال عنبر وعبير صبرى واحمد عبد العزيز وإيهاب فهمى ومن إخراج وسام المدنى وتاليف ناجى عبد الله وانتاج تامر الدسوقى .

وشاركت وفاء عامر، فى دراما رمضان الماضى بمسلسل “لحم غزال”بطولة غادة عبد الرازق و شريف سلامة ومى سليم تأليف إياد إبراهيم إخراج محمد أسامة.

كانت وفاء عامر قد قامت مؤخرا ببطولة حكاية "ان كبر ابنك" ضمن الموسم الثانى من مسلسل "زى القمر"تأليف حسن صالح وهيبتا ونور حمدى اخراج معتز حسام وشارك فى البطولة ناصر سيف و حنان يوسف .

مسلسل راجعين يا هوا



ومن ناحية اخرى تشارك الفنانة وفاء عامر فى مسلسل “راجعين يا هوا ” بطولة الفنان خالد النبوى ونور اللبنانية.

مسلسل "راجعين يا هوا" بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، طه الدسوقي، سلمى أبو ضيف، تميم عبده، صفاء الطوخي، جلا هشام، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.