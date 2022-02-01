أخبار الفن| ابن شريفة ماهر يتعرض لابتلاء صعب.. منشور لـ طليقة أحمد الفيشاوي يثير الجدل

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها ابن شريفة ماهر يتعرض لابتلاء صعب، ضرب طليقة أحمد الفيشاوي ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

نشرت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - تعليقًا عبر انستجرام لأحد المحامين المعترض على حكم تغليظ العقوبة على الرجل الذي يتعدى على زوجته بالضرب.

واعترض طليقة أحمد الفيشاوي ، على رفض المحامي لتغليظ الحكم على الرجل المعتدي على ذوجته، ولمحت في تعليقها إلى أنها تعرضت للضرب من «الفيشاوي» قبل الطلاق.

وقالت طليقة أحمد الفيشاوي ، في تعليقها عبر انستجرام: «يعني حضرتك معترض علي تغليظ عقوبه ضرب الست بحجه ان مفيش (كشك يدافع عن الرجاله) !!! وان حضرتك مش مقتنع ومش مصدق وبترفض وبتشجب مشروع القانون ده!! هو انت مش عايش معانا والا ايه؟ مشوفتش المستشفيات وحالات التشوه الجسدي قبل النفسي اللي بتحصلنا كل يوم من القريب والبعيد؟ داحنا بنخاف نمشي في الشارع ..مش نتضرب بس..ولو مشوفتش ومسمعتش يبقي انت راجل مش عارف ولا فاهم حاجه».

أحيا الكينج محمد منير حفلا غنائيا ضخما داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من محبي أغانيه الساحرة التي تألق بها علي مدى قرابة الساعتين.

كتب شريف شوقي - ابن الفنانة شريفة ماهر - منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتاريخ 15 ديسمبر الماضي، كشف فيه عن معاناته من ابتلاء صعب، وذلك تزامنًا مع أزمته مع أمه.

أكد المنتج حمدي بدر ؛في تصريح خاص لصدى البلد أنه سينتج مسرحية يشارك في بطولتها النجم أحمد السقا والنجمة مني زكي للمشاركة بها في موسم الرياض .

وقال حمدي بدر :" تعاقدت مع النجم أحمد السقا ومنى زكي على مسرحية سيتم عرضها في موسم الرياض خلال الشهر المقبل ".

دافع الفنان أحمد فهمى، عن الفنانة منى زكى، بعد الهجوم الذى تعرضت له بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز” الذى عُرض عبر منصة “نتفليكس".

وقال أحمد فهمى، فى لقائه على هامش معرض الكتاب، إن الفنانة منى زكى إحدى النجمات الكبار، وفخور بكونها فنانة مصرية، مؤكدا أنه بعد مرور 50 عاما يمكن لمنى زكى أن تصبح مثل فاتن حمامة.