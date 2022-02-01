ابتلاء صعب| ابن شريفة ماهر يتعرض لأزمة قبل خلافه مع أمه

كتب شريف شوقي - ابن الفنانة شريفة ماهر - منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتاريخ 15 ديسمبر الماضي، كشف فيه عن معاناته من ابتلاء صعب، وذلك تزامنًا مع أزمته مع أمه.

وكتب ابن شريفة ماهر -عبر فيسبوك: «السلام عليكم.... ان الحمد لله نحمده سبحانه و تعالي ونستغفره و نستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا... طبعا والحمد لله انا بمر بابتلاء صعب و لكن اعلم يقينا ان ربنا سبحانه و تعالى أمره كله خير، فاحمد الله على كل شيء وأسألكم الدعاء واشكر كل واحد كلمني و سأل عليا و حسبي الله و نعم الوكيل».

منشور ابن شريفة ماهر

شريفة ماهر وأزمة مع أبنائها

كشفت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر، خلال لقائها مع موقع “صدى البلد”، عن علاقتها بباقي أبنائها، وظهرت مع ابنها الأصغر محمد، وهو يغني لها أغنية “ست الحبايب”.

وقالت شريفه ماهر: "ابني محمد هو ابن زوجي الثاني، وهو يرعاني ويعاملني جيدا، وصوته حلو مثلي".

فيما قبَّل محمد، يد والدته، وغنى لها: “زمان سهرتي وتعبتي وشيلتي من عمري ليالي.. يا رب يخليكي يا أمي.. يا ست الحبايب.. يا حبيبة”.

أكدت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر خلال لقائها مع موقع “صدى البلد”، أنها تعرضت للضرب من قبل نجلها، حيث أصيبت بكسر في ذراعها اليسرى.

وقالت شريفة ماهر: "ابني الأكبر شريف ضربني وسقطت من على السلم وإيدي انكسرت، وبعد أيام من الكسر ضربني مجددا".

وأضافت: "سأجري عملية جراحية فيها خلال الأيام المقبلة، حيث لا أستطيع تحريكها بشكل طبيعي".

واختتمت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وأنا بدعي عليهم أثناء صلاتي وفي الفجر لأني تعرضت لظلم كبير منهم".

شريفة ماهر : ابني أصيب بكورونا وجالي البيت يعديني علشان أموت

كشفت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر خلال لقائها مع موقع “صدى البلد”، عن تفاصيل صادمة بشأن خلافها مع أولادها.

وقالت: "ولادي استولوا على أموالي، ولم يهتموا بالسؤال عني لمدة عام، كما أنهم استغلوا ضعف نظرى وحصلوا على توقيعي على ممتلكاتي".

وأضافت: "ابني شريف أصيب بفيروس كورونا، وجاء متعمدا إلى شقتي لمقابلتي لكي ينقل الفيروس لي وأصاب بكورونا، علشان أموت ويخلص مني ".

وأكدت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر، أنها تلقت اتصالا من الفنان رشوان توفيق، الذى يتعرض إلى أزمة مشابهة لما تتعرض له هي حالياً.

وقالت شريفة ماهر لـ “صدى البلد”: “تلقيت اتصالا من الفنان الكبير رشوان توفيق وساندنى فى أزمتى لأنه يمر بأمر مشابهة إلى حد ما”.

وأضافت شريفة ماهر: "هناك العديد من الاشخاص العاديين يمرون بنفس الظروف التى نمر بها، ولكن نظراً لأننا نتمتع بشهرة فيتم إلقاء الضوء على أزمتنا، ولكن العديد من الآباء يمرون بنفس التجربة.. وكأن يوم القيامة قرب”.

واستطردت شريفة ماهر: “لا أنسى حتى الآن اتصالا تلقيته صباح اليوم من سيدة تعانى من نفس الظروف وتحدثت معى وهى تبكى”.

تفاصيل الأزمة

وقالت الفنانة شريفة ماهر، إنها لديها الجنسية السويدية، لكنها تفضل الإقامة في مصر دائمًا، متابعة: «مش بطيق أقعد هناك شهر، والسويديين بيحبوا الرئيس السيسي وبيقولوا لي ديمقراطي، ربنا يديله الصحة، قعدت مع جميع ملوك العرب مشفتش حد بيتعامل مع الأطفال زي الرئيس السيسي، ربنا أعطانا الرئيس السيسي هدية».