عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابتلاء صعب| ابن شريفة ماهر يتعرض لأزمة قبل خلافه مع أمه

شريفة ماهر
شريفة ماهر

كتب شريف شوقي - ابن الفنانة شريفة ماهر - منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتاريخ 15 ديسمبر الماضي، كشف فيه عن معاناته من ابتلاء صعب، وذلك تزامنًا مع أزمته مع أمه. 

وكتب ابن شريفة ماهر -عبر فيسبوك: «السلام عليكم.... ان الحمد لله نحمده سبحانه و تعالي ونستغفره و نستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا... طبعا والحمد لله انا بمر بابتلاء صعب و لكن اعلم يقينا ان ربنا سبحانه و تعالى أمره كله خير، فاحمد الله على كل شيء وأسألكم الدعاء واشكر كل واحد كلمني و سأل عليا و حسبي الله و نعم الوكيل».

منشور ابن شريفة ماهر
منشور ابن شريفة ماهر

 

txt

اول تعليق من ابن شريفة ماهر بعد وفاة شقيقه

txt

وبالوالدين إحسانا .. قصة رحيل ابن شريفة ماهر بعد مقاضاته لها..تغطية خاصة

شريفة ماهر وأزمة مع أبنائها

كشفت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر، خلال لقائها مع موقع “صدى البلد”، عن علاقتها بباقي أبنائها، وظهرت مع ابنها الأصغر محمد، وهو يغني لها أغنية “ست الحبايب”.

وقالت شريفه ماهر: "ابني محمد هو ابن زوجي الثاني، وهو يرعاني ويعاملني جيدا، وصوته حلو مثلي".

فيما قبَّل محمد، يد والدته، وغنى لها: “زمان سهرتي وتعبتي وشيلتي من عمري ليالي.. يا رب يخليكي يا أمي.. يا ست الحبايب.. يا حبيبة”.

أكدت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر خلال لقائها مع موقع “صدى البلد”، أنها تعرضت للضرب من قبل نجلها، حيث أصيبت بكسر في ذراعها اليسرى.

وقالت شريفة ماهر: "ابني الأكبر شريف ضربني وسقطت من على السلم وإيدي انكسرت، وبعد أيام من الكسر ضربني مجددا".

وأضافت: "سأجري عملية جراحية فيها خلال الأيام المقبلة، حيث لا أستطيع تحريكها بشكل طبيعي".

واختتمت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وأنا بدعي عليهم أثناء صلاتي وفي الفجر لأني تعرضت لظلم كبير منهم".

 

شريفة ماهر : ابني أصيب بكورونا وجالي البيت يعديني علشان أموت

كشفت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر خلال لقائها مع موقع “صدى البلد”، عن تفاصيل صادمة بشأن خلافها مع أولادها.

وقالت: "ولادي استولوا على أموالي، ولم يهتموا بالسؤال عني لمدة عام، كما أنهم استغلوا ضعف نظرى وحصلوا على توقيعي على ممتلكاتي".

وأضافت: "ابني شريف أصيب بفيروس كورونا، وجاء متعمدا إلى شقتي لمقابلتي لكي ينقل الفيروس لي وأصاب بكورونا، علشان أموت ويخلص مني ".

وأكدت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر، أنها تلقت اتصالا من الفنان رشوان توفيق، الذى يتعرض إلى أزمة مشابهة لما تتعرض له هي حالياً.

وقالت شريفة ماهر لـ “صدى البلد”: “تلقيت اتصالا من الفنان الكبير رشوان توفيق وساندنى فى أزمتى لأنه يمر بأمر مشابهة إلى حد ما”.

وأضافت شريفة ماهر: "هناك العديد من الاشخاص العاديين يمرون بنفس الظروف التى نمر بها، ولكن نظراً لأننا نتمتع بشهرة فيتم إلقاء الضوء على أزمتنا، ولكن العديد من الآباء يمرون بنفس التجربة.. وكأن يوم القيامة قرب”.

واستطردت شريفة ماهر: “لا أنسى حتى الآن اتصالا تلقيته صباح اليوم من سيدة تعانى من نفس الظروف وتحدثت معى وهى تبكى”.

 

تفاصيل الأزمة 

وقالت الفنانة شريفة ماهر، إنها لديها الجنسية السويدية، لكنها تفضل الإقامة في مصر دائمًا، متابعة: «مش بطيق أقعد هناك شهر، والسويديين بيحبوا الرئيس السيسي وبيقولوا لي ديمقراطي، ربنا يديله الصحة، قعدت مع جميع ملوك العرب مشفتش حد بيتعامل مع الأطفال زي الرئيس السيسي، ربنا أعطانا الرئيس السيسي هدية».

شريفة ماهر ابن شريفة ماهر ابن الفنانة شريفة ماهر اسم الفنانة شريفة ماهر وفاة ابن شريفة ماهر اسرار شريفة ماهر الفنانة المعتزلة شريفة ماهر

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها.. قصة شهيرة مع الحجاب من الارتداء للخلع

في عيد ميلادها.. سر خلاف نادية شكري مع والدها وتدخل سعيد صالح

كن مؤدبا رحيما.. طليقة أحمد الفيشاوي تلمح بتعرضها للضرب الزوجي

تفاصيل شخصية كنزى هلال في «تزوج ما قالها ليا»

محمد عبده من الفقر للنجومية.. بدأ بحارا وصار فنان العرب.. وفضل نفسه على عبد الحليم حافظ

تامر حسني يتسبب في تعالي صرخات الحاضرين في فورميلا الرياض.. فيديو

تعرف على تفاصيل شخصية منذر رياحنة بمسلسل "ولهان"

بحضور نجوم الغناء الشعبى.. 50 صورة لحفل زفاف المطرب مسلم

ترشيحاتنا

تخفيض التكاليف وأسعار المعادن وراء تحول مصر للألومنيوم إلى الربحية

دولة أوروبية تعلن رفع قيود كورونا فبراير الجاري

دعاء شهر رجب 2022 وحكم التهنئة به.. اعرف أفضل الأعمال فيه

تسريبات جديدة لمقصورة فولكس فاجن ID باز 2024 .. صور

ابتلاء صعب| ابن شريفة ماهر يتعرض لأزمة قبل خلافه مع أمه

القمر يشرق مع الشمس اليوم ويختبئ عن الأنظار طوال الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمكافحة الحرائق .. إخلاء عاجل لـ مدن جامعة القاهرة

هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

اليوم.. التموين تصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير

النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي في مصرع 7 من أسرة واحدة بالشرابية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

أضرار جسيمة في شمال أوروبا بسبب العاصفة مالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا خفية فضحتها.. ممرضة تعذب عجوزا في دار مسنين| فيديو

أسود وعيونه حمرا.. شاهد مخلوق غريب يطارد صيادا في عرض البحر|فيديو

محمد منير يتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة وسط تفاعل محبيه

لحظة تسلق رجلين لمبنى شاهق لإنقاذ طفلة من حريق ضخم |فيديو

فيديو

مع ضيفها عبدالمنعم عمايري.. يسرا تكشف عن أول قصة حب في حياتها

بعد تسريبها.. أحمد مكى يطرح أغنيته مع ويجز

فيديو جراف.. هنيدي يفتح النارعلى الكاميرون بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

منظومة جديدة.. وزير التعليم يقرر تدريس البورصة لطلاب 5 و6 ابتدائي “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ