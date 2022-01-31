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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اول تعليق من ابن شريفة ماهر بعد وفاة شقيقه

شريفة ماهر
شريفة ماهر

عبّر شريف شوقي، إبن الفنانة شريفة ماهر، عن حزنه الشديد لوفاة شقيقه مجدي.

 

كتب شريف شوقي، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “قلبي حزين جدا و ألم الفراق يعتصرني و لكن مساندتكم لي بتقويني،اشكر كل من واساني و أسألكم  الدعاء لمجدي بالمغفرة.لا أراكم الله مكروه في عزيز عليكم،و صل اللهم و سلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم”.

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يذكر أن تصدر اسم الفنانة شريفة ماهر، التي اعتزلت الفن منذ سنوات طويلة اهتمامات المصريين عبر مواقع البحث الفترة الاخيرة،  بعدما لجأت شريفة ماهر لمواقع التواصل الاجتماعي كي تتصدى لتصرفات أولادها معها، حيث قاموا برفع دعوى قضائية ضدها بسبب الميراث، كما تعرضت للضرب من قبل  أحدهم. 

 

وعلى الرغم من ذلك تعيش الفنانة شريفة ماهر حالياً حالة من الحزن الشديد لوفاة ابنها الأكبر "مجدي"، وهو أحد أبنائها الذين أقاموا دعوى قضائية ضدها من أجل الميراث.


وقال "محمد" ابن الفنانة شريفة ماهر، إن شقيقه الأكبر "مجدي"، كان أحد الأبناء الذين كانوا في أزمة مع والدتهم  بسبب الميراث، وقال إنه هو ووالدته  لم يعرفا خبر الوفاة إلا بعد الدفن، وهو ما أحزن والدته. 

الفنانة شريفة ماهر شريف شوقي الفيسبوك اسم الفنانة شريفة ماهر الميراث مجدي

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