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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في تصادم 3 سيارات ملاكي بقنا

صدى البلد

أسفر حادث تصادم بين ٤ سيارات ملاكى بطريق المصالحة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا ، عن إصابة ٤ أشخاص بجروح متنوعة .

 

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ٣ سيارات ملاكى ، أمام قرية المصالحة ، نتج عنه إصابة ٤ أشخاص .

 

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تبين إصابة كل من: عبد العاطى محمد أحمد ٢٣ عاماً ، مقيم بقرية الرحمانية ، شوقي سعد شوقى ٢٣ عاماً ، مقيم بقرية الرحمانية، أسامه عزت العبد ٤٥ عاماً ، مقيم بنجع حمادى، و شيماء عبد الباسط محمد ٢٤ عاماً، مقيمة بعزبة البوصة.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتى إسعاف ، و جرى نقل مصابين بسيارات الأهالى ، لمستشفى نجع حماد العام ببهجورة ، لتلقى العلاج اللازم.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

قنا حادث تصادم نجع حمادى سيارات ملاكي المصالحة

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