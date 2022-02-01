إصابة 4 أشخاص في تصادم 3 سيارات ملاكي بقنا

أسفر حادث تصادم بين ٤ سيارات ملاكى بطريق المصالحة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا ، عن إصابة ٤ أشخاص بجروح متنوعة .

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين ٣ سيارات ملاكى ، أمام قرية المصالحة ، نتج عنه إصابة ٤ أشخاص .

تبين إصابة كل من: عبد العاطى محمد أحمد ٢٣ عاماً ، مقيم بقرية الرحمانية ، شوقي سعد شوقى ٢٣ عاماً ، مقيم بقرية الرحمانية، أسامه عزت العبد ٤٥ عاماً ، مقيم بنجع حمادى، و شيماء عبد الباسط محمد ٢٤ عاماً، مقيمة بعزبة البوصة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتى إسعاف ، و جرى نقل مصابين بسيارات الأهالى ، لمستشفى نجع حماد العام ببهجورة ، لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.