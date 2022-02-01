عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تسيطر على مبيعات الأجهزة اللوحية في العالم بـ57 مليون جهاز آيباد

آبل تسيطر على مبيعات
آبل تسيطر على مبيعات الأجهزة اللوحية في العالم

استطاعت شركة آبل الأمريكية ، Apple ، تحقيق مبيعات ضخمة في مجال الأجهزة اللوحية ، حيث سيطرت على الأسواق العالمية بإجمالي شحنات بلغت 57 مليون وحدة من أجهزة الآيباد، لتصبح الشركة لأكثر مبيعا في العالم لأجهزة الآيباد.

 

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC) فإنه على الرغم من أن الربع الرابع من العام الماضى 2021 لم يكن جيدا بالنسبة لمبيعات آبل حيث انخفضت المبيعات فيه 11.9 % إلى أن المبيعات السنوية بشكل عام شهدت نموا بنسبة 3.2 % .  

تحديث جديد من آبل لساعاتها الذكية يحل مشكة تعطل البطارية

آبل أكثر الماركات مبيعًا للهواتف في الصين


وفقا للتقرير فإن وباء كورونا كان له أثرا كبيرا في زيادة الطلب على الأجهزة اللوحية بسبب إجراءات مكافحة الوباء التي شملت العمل والدراسة من المنزل بالنسبة للملايين من الأشخاص حول العالم. 


ولا تزال شركة آبل مهيمنة في سوق الأجهزة اللوحية من خلال عروض أجهزة آيباد الخاصة بها، حيث احتفظت الشركة بالمركز الأول حيث تم شحن 57.8 مليون وحدة في عام 2021.

 

وتمتعت العلامة التجارية بحصة سوقية تبلغ 34.2٪ وشهدت نموًا سنويًا بنسبة 8.4٪، كما قامت آبل أيضًا بشحن معظم الأجهزة اللوحية في الربع الرابع من عام 2021 بحوالي 17.5 مليون ، ومع ذلك ، شهدت انخفاضًا بنسبة 8.6٪ في الشحنات مقارنة بالربع الرابع من عام 2020. 


وحلت شركة سامسونج الكورية الجنوبية في المركز الثاني ، مع 30.9 مليون جهاز لوحي " تابلت" في عام 2021، حيث  استحوذت على حصة سوقية تبلغ 18.3٪ وتمتعت بنمو سنوي قدره 3.8٪ في قطاع الأجهزة اللوحية، كما شحنت 7.3 مليون جهاز لوحي في الربع الرابع من العام الماضي وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 21.6 ٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2020.


وفي المركز الثالث جاءت شركة  لينوفو بعدد 17.7 مليون شحنة من الأجهزة اللوحية في عام 2021 ، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 19.2٪ مقارنة بعام 2020 ، حيث  شحنت الشركة 4.6 مليون جهاز لوحي في الربع الأخير من العام الماضي وهو ما يمثل 1.6 مليون عملية بيع من الحجم الذي تم شحنه بواسطة العلامة التجارية في الربع الرابع من عام 2020. 
 

آبل Apple شركة ابل الأجهزة اللوحية شركة آبل الأمريكية أجهزة الآيباد شركة لينوفو سامسونج الكورية الجنوبية الأسواق العالمية كورونا الدراسة من المنزل مبيعات ابل

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد جواو كانسيلو حتى 2027

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية ورياح مثيرة للرمال اعتبارا من الخميس

هل يجوز قضاء صوم رمضان في رجب بـ نيتين؟.. الإفتاء تجيب

حمو بيكا: أفلام محمد رمضان سبب الأغاني الخارجة

أمريكا تجلي صحفييها من أوكرانيا.. وروسيا تكشف السبب

جنرال موتورز: سنتفوق على تسلا في السيارات الكهربائية بحلول 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: موجة برودة وأمطار ورياح الخميس والجمعة.. تفاصيل

شاب يقتل شقيقه المتحول جنسيًا.. ورد فعل صادم من عائلته

صحيفة كاميرونية: إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل موقعة الكاميرون

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

مصدر بمنتخب مصر ينفي إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من الخميس القادم

كوارث وفضائح.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون

عودة عدم الاستقرار.. الأرصاد: موجة أمطار جديدة تضرب البلاد لمدة 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

شاب يقتل شقيقه المتحول جنسيًا.. ورد فعل صادم من عائلته

خليكم في حالكم| فنانات خلعن الحجاب بعد فترة من ارتدائه.. بماذا بررن موقفهن؟

شاهد.. تجمد المياه في البراميل والشلالات بسانت كاترين

فيديو

بعد إنجاب 4 سنتزوج قريبا.. كريستيانو يحدد موعد زفافه على جورجينا |فيديوجراف

صقيع وشديد البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة.. تغطية خاصة

فيديو جراف.. دمار.. ماذا فعلت العاصفة مالك في أوروبا

أصدقاء مي حريري يحتفلون بعيد ميلادها وتحضر لأغنية جديدة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ