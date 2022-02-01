آبل تسيطر على مبيعات الأجهزة اللوحية في العالم بـ57 مليون جهاز آيباد

استطاعت شركة آبل الأمريكية ، Apple ، تحقيق مبيعات ضخمة في مجال الأجهزة اللوحية ، حيث سيطرت على الأسواق العالمية بإجمالي شحنات بلغت 57 مليون وحدة من أجهزة الآيباد، لتصبح الشركة لأكثر مبيعا في العالم لأجهزة الآيباد.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC) فإنه على الرغم من أن الربع الرابع من العام الماضى 2021 لم يكن جيدا بالنسبة لمبيعات آبل حيث انخفضت المبيعات فيه 11.9 % إلى أن المبيعات السنوية بشكل عام شهدت نموا بنسبة 3.2 % .



وفقا للتقرير فإن وباء كورونا كان له أثرا كبيرا في زيادة الطلب على الأجهزة اللوحية بسبب إجراءات مكافحة الوباء التي شملت العمل والدراسة من المنزل بالنسبة للملايين من الأشخاص حول العالم.



ولا تزال شركة آبل مهيمنة في سوق الأجهزة اللوحية من خلال عروض أجهزة آيباد الخاصة بها، حيث احتفظت الشركة بالمركز الأول حيث تم شحن 57.8 مليون وحدة في عام 2021.

وتمتعت العلامة التجارية بحصة سوقية تبلغ 34.2٪ وشهدت نموًا سنويًا بنسبة 8.4٪، كما قامت آبل أيضًا بشحن معظم الأجهزة اللوحية في الربع الرابع من عام 2021 بحوالي 17.5 مليون ، ومع ذلك ، شهدت انخفاضًا بنسبة 8.6٪ في الشحنات مقارنة بالربع الرابع من عام 2020.



وحلت شركة سامسونج الكورية الجنوبية في المركز الثاني ، مع 30.9 مليون جهاز لوحي " تابلت" في عام 2021، حيث استحوذت على حصة سوقية تبلغ 18.3٪ وتمتعت بنمو سنوي قدره 3.8٪ في قطاع الأجهزة اللوحية، كما شحنت 7.3 مليون جهاز لوحي في الربع الرابع من العام الماضي وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 21.6 ٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2020.



وفي المركز الثالث جاءت شركة لينوفو بعدد 17.7 مليون شحنة من الأجهزة اللوحية في عام 2021 ، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 19.2٪ مقارنة بعام 2020 ، حيث شحنت الشركة 4.6 مليون جهاز لوحي في الربع الأخير من العام الماضي وهو ما يمثل 1.6 مليون عملية بيع من الحجم الذي تم شحنه بواسطة العلامة التجارية في الربع الرابع من عام 2020.

