محافظ مطروح يعتمد أسماء المستحقين لوحدات بإسكان الشباب

تعرف على نتيجة المستحقين لوحدات سكنية بمطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال اللجنة العليا للإسكان والتصديق على الكشوف المبدئية لأسماء ممن تنطبق عليهم الشروط من الشباب لعدد 80 وحدة سكنية بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح وفقا للضوابط والشروط المعمول بها، والمتقدمين عليها .



وأسفرت اللجنة عن استيفاء 892 مواطنا للشروط ورفض عدد 404 آخرين كنتيجة مبدئية لعدم انطباق الشروط والضوابط عليهم، والتى تم توضيحها بالكشوفات، مؤكدا حرص كل الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية على تحقيق العدل والمساواة بكل شفافية بين أبناء المحافظة.



وأشار المحافظ إلى أنه تم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال تشكيل لجنة من الشعبيين والتنفيذيين لفحص ملفات جميع المتقدمين للحصول على الوحدات، وفقا للأكثر استحقاقا لضمان العدالة فى التوزيع دون تمييز لأي شخص طبقا للشروط والضوابط الخاصة بإسكان الشباب والمدعمة من الدولة.

من ناحية أخرى قدم محافظ مطروح الشكر لأعضاء لجنة الإسكان من الشعبيين والتنفيذيين برئاسة اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام للمحافظة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للوصول إلى تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها وتعاونهم مع المواطنين لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم.



ومن جانبه أوضح صلاح أبو الدهب مدير صندوق الاسكان بالمحافظة أن تلك النتيجة المبدئية للمستحقين التى اعتمدها محافظ مطروح و سيتم فتح باب التظلمات للمستبعدين اعتبارا 2 فبراير ولمدة 15 يوما وحتى ١٦فبراير الجاري بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح. ومن المقرر الإعداد لاجراء قرعة علنية للمستحقين بعد الانتهاء من فحص التظلمات ضمانا للشفافية والحيادية .