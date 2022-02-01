عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على نتيجة المستحقين لوحدات سكنية بمطروح

محافظ مطروح يعتمد أسماء المستحقين لوحدات بإسكان الشباب

صدى البلد

اعتمد اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح، أعمال اللجنة العليا للإسكان والتصديق على الكشوف المبدئية لأسماء ممن تنطبق عليهم الشروط  من الشباب لعدد 80 وحدة سكنية   بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح  وفقا للضوابط والشروط  المعمول بها، والمتقدمين عليها .

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

النجار يهنئ محافظ مطروح بنجاح مهرجان التمور في سيوة

وكيل تعليم مطروح: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية


وأسفرت اللجنة عن استيفاء    892 مواطنا للشروط  ورفض عدد 404 آخرين كنتيجة مبدئية لعدم انطباق الشروط والضوابط  عليهم، والتى تم توضيحها بالكشوفات، مؤكدا حرص كل الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية على تحقيق العدل والمساواة بكل شفافية بين أبناء المحافظة.


وأشار المحافظ إلى أنه تم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال تشكيل لجنة من الشعبيين والتنفيذيين لفحص ملفات جميع المتقدمين للحصول على الوحدات، وفقا للأكثر استحقاقا لضمان العدالة فى التوزيع دون تمييز لأي شخص طبقا للشروط والضوابط الخاصة بإسكان الشباب والمدعمة من الدولة.

من ناحية أخرى قدم محافظ مطروح الشكر لأعضاء لجنة الإسكان من الشعبيين والتنفيذيين برئاسة اللواء أشرف ابراهيم  السكرتير العام  للمحافظة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للوصول إلى تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها وتعاونهم مع المواطنين لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم.


ومن جانبه أوضح صلاح أبو الدهب  مدير صندوق الاسكان بالمحافظة  أن تلك النتيجة المبدئية للمستحقين التى اعتمدها  محافظ مطروح و سيتم فتح باب التظلمات للمستبعدين اعتبارا 2 فبراير  ولمدة 15 يوما  وحتى ١٦فبراير الجاري  بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح. ومن المقرر الإعداد لاجراء  قرعة علنية للمستحقين بعد الانتهاء من فحص التظلمات ضمانا للشفافية والحيادية .

مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات محافظ مطروح

ترشيحاتنا

مش فاكرك ياض.. لماذا علق محمد هنيدي لـ نجله بهذه الطريقة على انستجرام؟

كوكب لا يصلح للحياة.. اكتشاف أول غلاف جوي شبيه بالأرض

طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة على المستثمرين المحليين والأجانب

محمد بسام: الطلائع فريق كبير..والفوز على الزمالك منحنا الثقة قبل عودة الدوري

إسرائيل تعلن نشر منظومة دفاع جوي جديدة تعمل بالليزر خلال عام

لا نريد إلا العدالة..أحمد موسى: المصريون متخوفون من اختيار باكاري جاساما حكما لمباراة المنتخب مع الكاميرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئة يومي الخميس والجمعة |فيديو

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

الزمالك يتلقى هزيمة جديدة أمام طلائع الجيش فى مباراة تحصيل حاصل بكأس الرابطة

الأرصاد: موجة برودة وأمطار ورياح الخميس والجمعة.. تفاصيل

صحيفة كاميرونية: إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل موقعة الكاميرون

بعد التوجيه الرئاسي.. خطة النواب تزف بشرى بشأن أسعار السيارات الكهربائية

شاب يقتل شقيقه المتحول جنسيًا.. ورد فعل صادم من عائلته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

عايز سيارة ويكمل تعليمه.. طالب ثانوي يبتز إيلون ماسك لإيقاف تتبع طائرته الخاصة

زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

فيديو

قلب ابني عليا حجر .. بوسي تحظر والدها وابن شريفة ماهر يضربها “فيديو”

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

فيديو جراف.. كنت بموت.. ماذا قال حكم مباراة تونس ومالي المثير للجدل؟

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

اﻟﻤﺰﻳﺪ