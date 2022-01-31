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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال اجتماع مجلس الجامعة..

النجار يهنئ محافظ مطروح بنجاح مهرجان التمور في سيوة

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة مطروح

وجه الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، التهنئة إلى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على النجاح الكبير الذى حققه المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بواحة سيوة فى الفترة من 22 وحتى 24 يناير الحالي  برعاية رئيس الجمهورية؛ مما جذب الأنظار للواحة وتحقيق المنفعة لأهاليها.

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جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة مطروح الـ 47، بحضور محافظ مطروح، وبرئاسة رئيس جامعة مطروح  والدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  وعمداء الكليات، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة .
كما وجه محافظ مطروح، التهنئة إلى مجلس الجامعة بالعام الميلادي الجديد، مشيدًا بدور الجامعة الخدمي والتنموي، وجهود الإسراع في الانتهاء من إنشاء المباني الجديدة لجامعة مطروح بالكيلو 10، متمنيًا التوفيق لمجلس الجامعة والخروج بتوصيات من شأنها المساهمة فى جهود التنمية وخدمة أهالي مطروح.
وخلال الجلسة أثنى محافظ مطروح، على سير امتحانات منتصف العام بالجامعة التي تميزت بالانضباط  والهدوء واليسر مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.
ووجه رئيس الجامعة  الشكر  لعمداء الكليات على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط والنظام  خلال فترة  الامتحانات    مؤكدا على أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تتم بمقر الجامعة  بكل شفافية وحيادية ضمانا لإعطاء كل طالب حقه .
كما استعرض المجلس عدد من الموضوعات منها انجازات الجامعة  في النشر العلمي   و تزايد  الأبحاث المنشورة دوليًا، لكليات جامعة مطروح، مما يعكس تقدم جامعة مطروح فى النشر العلمي  في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة،  مؤكدًا على سعي الجامعة دومًا إلى زيادة عدد الأبحاث، للمساهمة في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي  كجامعة وليدة .
كما وافق مجلس الجامعة  على إشراف كلية التربية بجامعة مطروح  على المركز الثقافي التابع لمديرية الأوقاف بالمحافظة   بالإضافة إلى  تنظيم  الرحلات الميدانية لطلاب الجامعة إلى محافظات الصعيد لتعريفهم بحجم المشروعات القومية العملاقة   التى تمت  وجهود الدولة التى أحدثت نقلة نوعية فى تنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وكما قرر المجلس تفعيل مركز الموهوبين والمبدعين بالجامعة ودعم ورعاية كافة المواهب وصندوق الرعاية الطبية  لأعضاء هيئة التدريس   وغيرها من أجندة الجلسة  .
وأكد محافظ مطروح  علي تقديم كافة الدعم لدور جامعة مطروح وتأثيرها  بتخصصاتها العلمية  المختلفة ،  مع تعظيم دورها وتثمينه وتقبل أى مقترحات أو أفكار للارتقاء بالمجتمع وحل مشكلاته ، وتقديم كافة التيسيرات والدعم لتذليل كافة العقبات من أجل خدمة المجتمع المحلى وأبناء مطروح.

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