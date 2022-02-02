قاتل صامت.. أستاذ سموم يحذر من كوارث تحدث بالمنازل فى فصل الشتاء..فيديو

قال الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ علاج السموم و الإدمان بجامعة القاهرة، إن تسرب الغاز فى المنازل يعتبر القاتل الصامت المريح، موضحًا أن أول أكسيد الكربون شديد الخطورة لآنه لا يزعج الشخص، ولكن يجعل الشخص هامدا ويرغب فى النوم وبعد النوم لا يصحى منه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة، المذاع على التلفزيون المصري، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الشخص عندما يموت من تسريب الغاز يكون وجهه أحمر، وذلك لأن كرات الدم الحمراء هى المسئولة عن نقل الاكسجين من الرئة لـ أعضاء الجسم، وتحديدًا المخ، وعندما يكون هناك أول أكسيد الكربون يربط نفسه بـ الكرات الحمراء، ويظهر الاحمرار فى الجسم.

ولفت إلى أن المخ أول من يتأثر بالغاز، وبعد ذلك يكون هناك تأثير على القلب، ولذلك أول أكسيد الكربون ليس له لون ولا رائحة، ولكن شركات الغاز تضيف له رائحة لتميزه.

وحذر عبدالمقصود من أمر آخر خطير، وهو :" من يقوم بتسخين السيارة فى الصباح عليه أن يقوم بفتح الشباك ولا يقف على نفسه، لآن السيارة فى الصباح لحظة التسخين تخرج غاز أول أكسيد الكربون الذى يتسبب فى عملية النوم و الوفاة.

وأوضح أن الدفايات و اشعال الفحم فى البيت شديد الخطورة، ولذلك نحذر المواطنين من هذه الأشياء، وكذلك من يدخل الحمام ويقوم بتشغيل المياه الساخنة حتى يصبح الحمام شبورة.

وطالب المواطنين بتوخي الحذر وفى حالة التعرض لمثل هذه الأشياء يقوم بفتح جميع نوافذ الشقة و بعد ذلك يتم نقله فى الحال للمستشفى.