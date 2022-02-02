موسيماني السبب .. القائمة الأفريقية سبب غياب الأهلي عن صفقات الشتاء

قال الإعلامي محمد شبانة إن مسئولي الأهلي اكتفوا باستعادة خدمات محمد عبدالمنعم كامبوس مدافع الفريق الأول من فيوتشر في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية دون الدخول في أي صفقات أخري".



وواصل شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc "كشف مصدر مسئول أن السر الحقيقي وراء رفض الأهلي ضم أي صفقات باستثناء محمد عبدالمنعم يعود إلي وجود مكان وحيد في القائمة الأفريقية وتم قيد محمد عبدالمنعم به اليوم بعد إنهاء القيد المحلي".

وتابع: "أضاف المصدر أن مخاوف الجهاز الفني من حدوث صدام مع الصفقات الجديدة بسبب القيد الافريقي لاعتماد المدير الفني في المباريات المحلية على المقيدين افريقيا ولذلك تم الاتفاق علي تأجيل الصفقات لحين الاستفادة من كل العناصر المرجودة في الفريق وغربلة الأسماء المرشحة للرحيل في نهاية الموسم الجاري" .

وكان الأهلي أعلن عودة محمد عبدالمنعم مع إعارة والتر بواليا إلى السيلية القطري لمدة 6 شهور بعد ان فسخ اللاعب تعاقده مع مالاتيا سبو التركي.وشهدت الساعات الأخيرة أيضاً خروج عبدالرحمن مانو لاعب الفريق إلى فيوتشر على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم.