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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصور تجمعهما.. بدر بانون يهنئ شقيقته بعيد ميلادها

بدر بانون
بدر بانون

هنأ المغربي بدر بانون مدافع النادي الاهلي شقيقته "هبة" بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 


ونشر بدر بانون صورة له رفقة شقيقته وعلق قائلا "عيد ميلاد سعيد اختي العزيزة". 


كان البوسنى وحيد خليلوزيتش المدير الفنى لمنتخب المغرب استبعد مدافع الأهلي بدر بانون من قائمة أسود الأطلسي المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية واستدعاء اشرف بنشرقي نجم نادى الزمالك بديلا عنه.


كانت تقارير إعلامية، كشفت عن معاناة بدر بانون من التهاب في عضلة القلب وتليف جزء من رئته، مع صعوبة في التنفس وإجهاد عام في عضلات القلب، مشيرة إلى أن إصابة اللاعب "شريانية" في صمام القلب والجهاز التنفسي.

 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أن هذه الإصابة ستهدد بابتعاد بانون عن الملاعب لمدة لا تقل عن 8 أشهر، وإذا لم تتحسن حالته فلا مجال أمامه سوى اعتزال كرة القدم، حفاظا على سلامته، وذلك في ظل تشابه حالته مع إصابة اللاعب «ألفونسو ديفيز» ظهير أيسر بايرن ميونيخ.

 

وفجر موقع «هسبورت» المغربي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكد خلال تقريره الذي نشر على موقعه الإلكتروني، بعنوان «عاجل.. بنشرقي يعوض بانون في الكان بسبب مضاعفات كورونا على الأخير»، بإصابة مدافع النادي الأهلي في القلب.

وقال الموقع المغربي، أن أشرف بنشرقي سيعوض بدر بانون في قائمة المنتخب المغربي المشاركة في منافسات كأس أمم إفريقيا، التي يستهلها «الأسود» بمباراة غانا، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.
 

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بدر بانون تهنئة شقيقة بدر بانون احتفال عيد ميلاد النادي الأهلي

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