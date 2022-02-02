محمد عبد الغني نجم الزمالك يرزق بمولوده الأول "مالك"

رُزق محمد عبد الغني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمولوده الأول "مالك" امس الثلاثاء.

ونشر عبد الغني على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له برفقة طفله وكتب قائلا : الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة رزقت بمولود جديد ولله الحمد من قبل ومن بعد. اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم (مالك محمد محمد عبد الغني) ".

وعلي جانب اخر تعرض الزمالك للخسارة أمام طلائع الجيش بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما امس في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة، ليرفع الفريق العسكري رصيده إلى 6 نقاط يحتل بهم المركز الثالث، في حين يتوقف رصيد الزمالك عند 4 نقاط يحتل بهم المركز الأخير.