مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة

نجحت ٤ منتخبات في التأهل لـ نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون حتي ٦ فبراير المقبل وينشر صدى البلد مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة .



مواعيد مباريات نصف نهائي كاس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة



الأربعاء 2 فبراير 2022



بوركينا فاسو ضد السنغال الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة علي ملعب جابوما بدوالا.

الخميس 3 فبراير 2022



الكاميرون ضد مصر الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي.

وتذاع المباريات عبر قناة بي ان سبورتس

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا

وجاءت قائمة القنوات الناقلة لمواجهات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون على النحو التالي:

قنوات بي إن سبورت المشفرة.

قناة الجزائرية الأولى، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 (5/6).

قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.