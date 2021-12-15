عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس في كأس العرب

صدى البلد

يخوض منتخب مصر اليوم الأربعاء مباراة مهمة أمام نظيره تونس، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العرب، على استاد 974.


وتُنقل أحداث مباراة مصر وتونس عبر قنوات beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2، Alkass One HD، و on time sports

وضمن منتخب مصر التأهل إلي دور نصف نهائي البطولة العربية عقب تحقيق الفوز على الأردن بنتيجة 3-1 .

يرتدي المنتخب الوطني اليوم قميصه الأحمر والشورت والجوارب السوداء في لقائه أمام تونس في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب، بينما يرتدي المنتخب التونسي الطاقم الأبيض.


جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة الذي حضره عن الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الإداري ود.محمد أبو العلا طبيب الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات.


تم خلال الاجتماع التأكيد على أن الإنذارات السابقة منذ بداية البطولة قد سقطت بانتهاء دور الـ8، فيما يتم تفعيل الإيقاف في الدور قبل النهائي لمن حصلوا على كارت أحمر خلال دور الثمانية.

ترشيحاتنا

هارجريفز: برناردو سيلفا أفضل لاعب في الدولي الإنجليزي بعد صلاح

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15- 12- 2021 والقنوات الناقلة

أهتم بحماتي وأبنائها جدا وزوجي ينصحني بعدم الإفراط في ذلك.. فماذا أفعل؟

مصطفى الفقي: المؤتمر الدولي لتغيير المناخ في مصر سيكون حدثاً عالمياً العام القادم|فيديو

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-12-2021

وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق فايز الطراونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق فايز الطراونة

وصل إلى 77 دولة حتى الآن.. تصريحات صادمة من الصحة العالمية عن تفشي أوميكرون

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

زيندايا تلفت الأنظار برفقة توم هولاند في عرض فيلم Spider-Man: No Way Home

فيديو

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

الرأي ليه في الأول والآخر.. فاطمة عيد: زوجي صاحب فضل عليا

هذه رسالتي لطلاب الثانوية العامة.. ملخص زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفرالشيخ "فيديو"

القانون اعتبرها جريمة.. تفاصيل عقوبة إنشاء ونشر الكوميك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ