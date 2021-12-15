القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس في كأس العرب

يخوض منتخب مصر اليوم الأربعاء مباراة مهمة أمام نظيره تونس، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العرب، على استاد 974.



وتُنقل أحداث مباراة مصر وتونس عبر قنوات beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2، Alkass One HD، و on time sports

وضمن منتخب مصر التأهل إلي دور نصف نهائي البطولة العربية عقب تحقيق الفوز على الأردن بنتيجة 3-1 .

يرتدي المنتخب الوطني اليوم قميصه الأحمر والشورت والجوارب السوداء في لقائه أمام تونس في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب، بينما يرتدي المنتخب التونسي الطاقم الأبيض.



جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة الذي حضره عن الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الإداري ود.محمد أبو العلا طبيب الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات.



تم خلال الاجتماع التأكيد على أن الإنذارات السابقة منذ بداية البطولة قد سقطت بانتهاء دور الـ8، فيما يتم تفعيل الإيقاف في الدور قبل النهائي لمن حصلوا على كارت أحمر خلال دور الثمانية.