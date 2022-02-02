فتوح يدعم أحمد حجازي بعد إصابته بتمزق في العضلة الضامة

وجه أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر، رسالة دعم للنجم أحمد حجازى، بعد إصابته بتمزق فى العضلة الضامة وعدم استكمال بطولة كاس الأمم الإفريقية.



ونشر فتوح، صورة تجمعه بحجازى، عبر ستورى حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "ألف سلامة عليك يا أخويا وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول".



يُذكر أن أحمد حجازي قد تعرض للإصابة في مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا، ليتم تشخيصه بالإصابة بتمزق في العضلة الضامة.



ونشر الاتحاد المصري بيانًا امس أعلن فيه سفر حجازي لألمانيا لبدء مرحلة العلاج بعد تأكد عدم قدرته على المشاركة مع المنتخب في ما تبقى من البطولة.