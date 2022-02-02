بإطلالة كلاسيك.. رانيا منصور تشارك جمهورها بالعزف على البيانو |شاهد

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو جديد لها.



وظهرت رانيا منصور وهي تعزف على البيانو باطلالة كلاسيك، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وكانت أبرز تعليقاتهم كالاتي: رائعة - فنانة- وكلك ذوق.



وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز تعليقاتهم كالاتي: رائعة وجميلة- فنانة وكلك ذوق.



وتحرص الفنانة رانيا منصور على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



جدير بالذكر أن رانيا منصور بدأت حياتها الفنية كفتاة إعلانات وموديل بالفيديو كليب لفترة، ثم اتجهت إلى التمثيل بالمشاركة في عدة أعمال، كما أنها درست بكلية الآداب، وقدمت العديد من الأدوار المميزة من أبرزهم "كريمة كريمة، حلم عزيز".

السيدة زينب

ويُعرض حاليا للفنانة رانيا منصور مسلسل "السيدة زينب" يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، والنجم محمود عبد المغنى، والفنانة الاستعراضية دينا، وليلى عز العرب، وأحمد وفيق، وفراس سعيد، وسامى مغاورى، وأشرف عبد الغفور، وحسام داغر وآخرين، وهو إنتاج شركة M.G.R للإنتاج الفنى لمالكها المنتج ممدوح شاهين، ومن سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.

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