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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم توكتوك ودراجة نارية ببني سويف

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

اصيب 3 اشخاص في حادث تصادم بين توك توك و دراجة بخارية، بالطريق الزراعي الذي يربط قريتي بني هاني وسدمنت بمركز اهناسيا. 
 

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم بين توك توك و دراجة بخارية، بالطريق الزراعي الذي يربط قريتي بني هاني وسدمنت بمركز اهناسيا.

وعلى الفور، انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "منار.ر.ع"  21 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج و "جمال أ.ع" 21 عامًا، جروح و كدمات متفرقة، وشقيقته "أسماء" 15 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، و تحرر محضر بالواقعة.

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