المسحة طلعت سلبية.. شوبير عن مباراة مصر والكاميرون: «كنا خايفين من 3 حاجات»

علق الإعلامي أحمد شوبير علي احداث مباراة مصر والكاميرون، في الدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا غداً الخميس .



وكتب شوبير في تدوينة له عبر حسابه علي موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "‏‏كنا خايفين من 3 حاجات الاولي المسحات والحمد لله طلعت كلها سلبية.. التانيه العقوبات والحمدلله طلعت غير مؤثرة.. التالتة التحكيم وإن شاء الله حيطلع زي الفل.. صباحكم فل".



وتغلب منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما الأحد الماضي فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.



وتأهل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا ليواجه نظيره منتخب الكاميرون غداً الخميس.



فيما حقق منتخب الكاميرون فوزا على نظيره منتخب جامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى ربع نهائي كان ٢٠٢١.



