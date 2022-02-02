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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة رياضية.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بجمالها في الجيم |شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ظهرت خلالها بإطلالة رياضية.

 

وأطلت ميرنا نور الدين خلال الصورة بـ تي شرت من اللون الأسود مع بنطال ليجن بنفس اللون ، وتفاعل معها عدد من جمهورها ومتابعيها.


ويعرض حاليا للنجمة ميرنا نور الدين فيلم الجريمة الذي يعد التعاون الثالث الذى يجتمع  فيه  أحمد عز مع الفنانة منة شلبي، حيث سبق وأن قدما معاً فيلم “ شباب تيك اواى ” فى بداية مشوارهما الفنى ثم فيلم “ بدل فاقد.

فيلم الجريمة والذى يقوم ببطولته أحمد عز من إخراج شريف عرفة ، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم ماجد الكدواني ومنة شلبي ومحمد جمعة وسيد رجب ومحمد الشرنوبي وميرنا نور الدين وغيرهم. 

 

أحدث  أعمال ميرنا نور الدين مشاركتها في حكايات مسلسل وراء كل باب، حيث تلعب بطولة العمل مع كل من الفنانات  هدي الأتربي وكارولين عزمي والفنانة سلوى عثمان، أما البطولة الرجالية في الحكاية فستكون من نصيب الفنان الشاب محمد عز. 

 

 حكاية في عشق البنات من إخراج فاروق إسماعيل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي درامي ومن المقرر عرضها علي قناة الحياة.

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في الجيم ميرنا نور الدين بإطلالة تخطف الانظار إطلالة رياضية اعمال ميرنا نور الدين

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