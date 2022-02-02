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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لضمان الجودة.. أول مارس بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات

صدى البلد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه من المقرر بداية مارس المقبل تطبيق إلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات. 

وأضاف : “ خطونا خطوة هامة نحو نظام تسجيل الشحنات  وهو نظام رقمي ومميكن قبل خروج الشحنة من بلادها يتم تسجيلها تبسيط وتسجيل الإجراءات و الهدف فرض حوكمة على جودة المنتجات ”.

وتابع : “ عدد غير قليل من المنتجات التي تدخل إلى مصر ليست بالجودة المطلوبة .. لما بدأنا في أكتوبر 2021 كان هدفا تطبيق كل المعايير الفنية لكل المنتجات اللي بتدخل لمصر وتتفق مع منظمة التعاون الدولية ومعايير الدول المتقدمة والاتحاد الأوروبي ”.

وتابع :" قلنا هنبدأ بطريقة استرشادية على أن يتم تطبيق غير الزامية  و خدنا قرار من بداية مارس التطبيق هيكون  إلزامي و التسجيل المسبق للشحنات هدفه ضمان جودة المنتج و أي سلع لم تتوافق مع المعايير البيئية إما هيتم منع دخولها او فرض رسوم عالية عليها ".

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