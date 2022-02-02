وكيل تعليم بورسعيد يتفقد امتحانات إعدادية مدارس إدارة بحر البقر

تفقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد صباح اليوم لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الأول من العام الدراسى 2021 – 2022 بمنطقة بحر البقر للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات بها.
و صرح وكيل تعليم بورسعيد أنه تفقد لجنة مدرسة زيدان سند الأساسية حيث يؤدى بها طلاب مدرستى زيدان سند الأساسية والمجد الأساسية الإمتحان فى مادتى الهندسة بالفترة الأولى و التربية الفنية بالفترة الثانية وعددهم 158 طالبا وطالبة موزعين على 9 لجان موجها بحظر اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء كان للطالب أو الملاحظين.
وأضاف الدكتور وكيل تعليم بورسعيد أنه تفقد لجنة مدرسة السيدة نفيسة الأساسية المشتركة حيث يؤدى 91 طالبا وطالبة الامتحانات موزعين على 5 لجان مشددا على إتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد متمنيا التوفيق للجميع.