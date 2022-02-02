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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للتأكد من حسن سير امتحانات

وكيل تعليم قنا يواصل متابعة لجان الشهادة الإعدادية

تفقد امتحانات الشهادة
تفقد امتحانات الشهادة الاعدادية بقنا

واصل الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، جولاته التفقدية لمتابعة سير امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢م، حيث تفقد اليوم الأربعاء، لجان الامتحانات بعدد من مدارس إدارة قنا التعليمية، وبرفقته عبدالله القبانى، مدير عام إدارة قنا التعليمية.

 

 

بدأت الجولة، بتفقد مدرسة الشهيد خالد رجب الإعدادية بقرية الترامسة، والتى تضم ١٣ لجنة و ٢٣٥ طالبا وطالبة ، ومدرسة الترامسة الإعدادية المشتركة والتى تضم ١٢ لجنة بها ٢٢٨ طالب وطالبة.

 

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كما تفقد مدرسة ناصر الابتدائية ، التى تضم لجنة مدرسة التحرير الإعدادية بنين ويبلغ لجانها ١٤ لجنة، بها ٢٧٥ طالب ويؤدى الطلاب اليوم امتحان مادتى العلوم والتربية الفنية.

 

تأكد خالد، من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحماية من فيروس كورونا ، وكذلك انتظام الطلاب داخل اللجان والتزام جميع المتواجدين باستخدام وسائل الحماية حرصا على سلامتهم.


وأكد خالد، ضرورة انضباط اللجان واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر ، مشدداً بعدم اصطحاب الطلاب وكذلك الملاحظين للتليفون المحمول أثناء الامتحان، وأصدر توجيهاته بتوفير سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات من حيث التهوية والإضاءة، مع الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات.

 

و شدد خالد ، على تطبيق العقوبات القانونية فى حالة أى تجاوز يتم ، كما حث الطلاب على ضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات.

 

تفقد امتحانات الشهادة الاعدادية بقنا
تفقد امتحانات الشهادة الاعدادية بقنا
تفقد امتحانات الشهادة الاعدادية بقنا
تفقد امتحانات الشهادة الاعدادية بقنا
تفقد امتحانات الشهادة الاعدادية بقنا

 

قنا إدارة قنا التعليمية الشهادة الإعدادية الترامسة امتحانات نصف العام

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