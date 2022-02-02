تبدأ من 3 جنيهات.. أسعار كتب سور الأزبكية بمعرض الكتاب.. فيديو

يشارك سور الأزبكية، داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 53، ب 49 جناحًا هذا العام، في منطقة أرض المعارض بالتجمع الخامس، ويمتاز سور الأزبكية بوجود أنواع عديدة من الكتب والروايات والقصص المجلدة، بأسعار رخيصة لكافة زوار معرض الكتاب.

ورصدت عدسة "صدي البلد" أسعار الكتب وأنواعها داخل الجناح الخاص بسور الأزبكية في معرض الكتاب، وآراء العارضين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53.

وقال رجب محمد “عارض” إن جناح سور الأزبكية يضم علي كافة أنواع الكتب والروايات التي يبحث عنها زوار معرض الكتاب، وإتاحتها بأسعار منخفضة قليلة الثمن والتي تبدأ من ٣ جنيهات إلي ١٥٠ جنيهًا.

وأضاف حسني أشرف “عارض” أن تنظيم معرض الكتاب في دورته 53، تنظيم دقيق ومحكم، ولكنهم يريدون تكبير مساحات العرض، حتي يقدروا علي عرض الكتب والروايات بشكل أوضح إلي زوار المعرض.

وتابع محمود جمال “عارض” أن جناح سور الأزبكية يتمتع بإقبال كبير من قبل زوار معرض الكتاب بسبب انخفاض سعر الكتب، ولكن الإقبال في هذا الأسبوع قليل علي غير المعتاد، وذلك بسبب امتحانات الطلاب الثانوية والإعدادية.

وأكمل تامر سعد “عارض” ، أن جناح سور الأزبكية يشمل كتبا متنوعة ومختلفة، بلغات عربية وأجنبية، ويختلف السعر حسب نوع الكتاب.

وأشار شادي محمد “عارض” أن زوار معرض الكتاب يتوافدون علي جناح سور الأزبكية للبحث عن الكتب القديمة، مثل كتب نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس، وغيرهم من الكتاب الكبار التي يعشق القراء قراءة رواياتهم والاستمتاع بها.