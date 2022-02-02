اجتماع عاجل بين خالد مرتجي والطاقم الإداري لبعثة الأهلي في الإمارات.. تفاصيل

عقد المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، اجتماعا مع الطاقم الإداري للبعثة ظهر اليوم بفندق الإقامة في أبوظبي.

حضر الاجتماع حسام غالي، عضو مجلس الإدارة وسمير عدلي، المدير الإداري، وجمال جبر، مدير الإعلام، وأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، وعلاء صلاح، المنسق الأمني، وحنان الزيني، مدير اللوائح، وماريان ديمتري، وأحمد الطوخي نائبي مدير إدارة التسويق.

وحرص «مرتجي» على مراجعة كافة الأمور التنظيمية والإدارية وتنسيق تحركات الفريق، خصوصا فيما يتعلق بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاطمئنان على الإجراءات الطبية والاحترازية للبعثة، والتأكيد على العمل لتهيئة الأجواء المثالية للفريق قبل انطلاق مشواره بكأس العالم للأندية لتقديم أفضل النتائج.

يذكر أن طبيب الفريق قد أعلن سلبية المسحة الطبية الثانية والثالثة التي أجراها رئيس البعثة في الإمارات وشفائه نهائيا من كورونا.