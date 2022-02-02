جامعة القاهرة تطلق مسابقة «دور الدولة في ارتقاء المنظومة الصحية».. تفاصيل

أعلنت جامعة القاهرة عن مسابقة فى البحوث الاجتماعية بين طلاب كليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور جمال الشاذلى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تحت عنوان "دور الدولة فى ارتقاء المنظومة الصحية".

وتم تحديد عدد من الشروط التي يجب توافرها فى البحث وهى:

١- أن يقدم البحث فيما لا يزيد على 20 صفحة باللغة العربية ويكتب على الكومبيوتر بخط (Arill14).

‏‎٢- أن يدعم البحث بالمراجع والإحصائيات مع اتباع المنهج العلمى فى الكتابة.

‏‎٣- أن يضع الطالب رؤيته الشخصية فى موضوع البحث.

‏‎٤- مراعاة القواعد اللغوية والنحوية بالبحث.

‏‎٥-أن يكون الموضوع غير منقول ولم يسبق نشره أو التقدم به فى مسابقات أخرى.

‏‎٦- يدون على العمل “اسم الطالب رباعيا - القسم - الفرقة - السنة الدراسية - التليفون - عنوان الطالب”.

‏‎٧- أن يرفق بالبحث استمارة معتمدة ومرفق بها صورة الرقم القومى وكارنيه العام الجامعى 2021-2022.

جوائز المسابقة

‏‎مركز أول: 600 جنيه.

‏‎مركز ثانٍ: 500 جنيه.

‏‎مركز ثالث: 400 جنيه.

‏‎مركز رابع: 300 جنيه.

‏‎مركز خامس: 200 جنيه.

من جانب آخر، وجه الدكتور محمد الخشت بضرورة الالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء وحدة لرعاية النوابغ والموهوبين بكل الجامعات.

وتم تنفيذ التوجيه في جامعة القاهرة بتفعيل وتوسيع عمل الوحدة المنشأة عام 2019 مع إدخال عدة شُعب بداخلها منها: رعاية المواهب العلمية والمواهب التكنولوجية والمواهب الرياضية والمواهب الفنية، مع الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توافر خطة تنفيذية للبحوث داخل كل جامعة لخدمة المجتمع، مع رصد 200 مشروع قامت الجامعة بتنفيذها لخدمة المجتمع حتى الآن.

كما تمت مناقشة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة 2025/2021 لعدد من المشروعات التي تخدم المجتمع والقضايا القومية.

وشدد رئيس الجامعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في خدمة المجتمع المحيط.