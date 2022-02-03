الأكثر قوة ونشاط على وجه الأرض.. تفاصيل إعجازية عن «النملة» حيرت العلماء

يُعرف عن النمل، أنهم مخلوقات منظمة، ويقوم ببناء مملكته بشكل منظم للغاية، لدرجة أن العلماء نصحوا بناة البلدان والممالك بالاستفادة من النمل في هندسته وتنظيمه الشديد، فهو أكثر المخلوقات نشاطًا وعزمًا.

يبقى النمل طوال فصل الصيف يجمع القوت والطعام دون تكاسل، او راحة، ليقوم باستهلاكه طوال فصل الشتاء، ويعود في الصيف يتابع عمله مرة أخرى، بانتظام شديد دون كلل او ملل، أو وجود أي خلل.

خلق النمل من مادة تشبه الزجاج!!

أفرد الله سبحانه وتعالى النمل، في سورة قرآنية كاملة اسمها سورة النمل، نظرًا لأهميته والسر العجيب في خلقه، فجاءت قصة النمل مع سيدنا سليمان عليه السلام في قوله تعالى: « وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ» (النمل، آية: 17 - 19).

وفي قوله تعالى: «لا يحطمنكم»، لم تقل النملة «لا يدهسنكم»، توصل العلماء إلى أن جسد النملة مكون من مادة تشبه الزجاج فتتحطم كالزجاج.

التشريح العلمي للنمل

عندما قام العلماء بإجراء تشريح علمي للنمل، وجدوا أن جسده يتضمن جهاز هضمي متطور للغاية يتكون من فم ومرئ ومعدة وامعاء وجهاز ضخ ومص، يعرف من خلالها النمل الاجناس الأخرى منه، حيث يعرف النمل ضمن المجموعة الواحدة في نفس المحيط بعضهم البعض، وتنتشر بينهم المودة والألفة، بينما مع النمل من الأماكن الأخرى يكون هناك ضراوة وعداوة تصل إلى حرب يكون أساسها البقاء للأقوى.

أهمية وجود النمل على الأرض

نملة

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تجعلك تتعجب عند معرفتها تستدعي وجود النمل في حياتنا أبرزها:

- يحافظ النمل على نظافة البيئة، فه يأكل الحشرات ويقلب التربة ليدخل الهواء اليها، لذا نهى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن قتله أو حرقه، نظرًا لأهميته الكبيرة.

- يعمل النمل على تلقيح بعض أنواع الزهور.

- يقوم النمل بتحريك المادة العضوية الموجودة في التربة، ما يساعد في انتاجها والمحافظة عليها

- يعتبر النمل من أهم الحشرات المفترسة للحشرات الأخرى

خصائص تتعجب لها في النمل

مستعمرة النمل

ما يثير الاندهاش أن النملة عندما تموت يُفرز جسمها مادة لها رائحة مميزة عند النمل، فيهب النمل الاخر لحمل جثمان هذه النملة، ولا يدعونها في نفس المكان، لذلك قلما ما نرى نملاً ميتًا.

من خصائص النمل الفطرية القتل، وهو من خصائص جميع المخلوقات للدفاع عن نفسها، والتنافس لبقاء النوع الجنسي لتلك المخلوقات.

يقوم النمل ببناء مملكته بشكل منظم للغاية، لدرجة أن نصح العلماء بناة البلدان والممالك بالاستفادة من النمل في هندسته وتنظيمه الشديد.

النمل يعد أكثر المخلوقات نشاطًا وقوة وعزم، فيبقى يعمل طوال الصيف لتأمين الغداء دون كسل أو راحة، ويقوم في الشتاء بالبيات الشتوي، ويبقى داخل مستعمراته، يتغذى على ما جمع طوال الصيف.