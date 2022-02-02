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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

30 تريليون دولار.. الدين القومي الأمريكي يصل إلى مستويات قياسية

صدى البلد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الدين القومي لأول مرة تجاوز 30 تريليون دولار.

وحسب صحيفة نيويرك تايمز الأمريكية، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن أن الدين العام للولايات المتحدة تجاوز، لأول مرة، 30 تريليون دولار.

يلاحظ أن هذا الرقم أصبح رقما قياسيا طوال فترة وجوده، وفي عمود "إجمالي الدين العام" يقدر بـ 30.012 تريليون دولار.

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وبحسب الوزارة فقد تم الوصول إلى الأرقام المقابلة في وقت أبكر مما كان متوقعا، ويفسر ذلك من خلال التكاليف الكبيرة التي تكبدتها الولايات المتحدة أثناء الوباء، حيث تم استخدام 5 تريليون دولار لدفع إعانات البطالة الموسعة، والدعم المالي للشركات الصغيرة ومدفوعات التحفيز.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، في منتصف ديسمبر الماضي، قد وقع قانونا يرفع سقف الدين الوطني للبلاد بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليون دولار، ولذلك منع بايدن التخلف المحتمل عن سداد الدين العام للدولة.

 

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