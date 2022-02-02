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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل الوسوسة ابتلاء من الله؟ وكيف نتغلب عليها؟.. الإفتاء تجيب

هل الوسوسة ابتلاء
هل الوسوسة ابتلاء من الله؟

هل الوسوسة ابتلاء من الله؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

هل الوسوسة ابتلاء من الله؟

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الوسوسة ابتلاء للإنسان وتدخل عليه الهم والحزن، فحينما يدخلان عليه أن يعلم أنه قد وفع في ابتلاء واختبار من عند الله وعليه أن يقابلهما بيقين وصبر.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه عندما يرضى الإنسان ويفوض أمره لله يكون قد أدى عبادة، فالصبر على الابتلاء واليقين بأن من يرفع عنه الهم والحزن هو الله كان مثاباً على هذا الصبر.

هل الوسوسة ابتلاء من الله؟

تلقت  دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “كنت أحكى لأحد أقاربي عن مشكلتى مع الوسوسة فى الصلاة ثم بعد فترة أصيب هو أيضا بوسوسة فى صلاته وأشعر أنى السبب فى ذلك لأننى كنت أشكو له كثيرا فهل علي إثم؟”

وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: فى الحقيقة أن هذا امتداد للوسوسة وتفاقم للحالة المرضية التى تعانين منها، فحتى وسوستك ترين أنها أثرت فى الآخرين.

وأضاف أمين الفتوى وطالما وصلتي إلى هذه المرحلة المرضية فأنت تحتاجين إلى علاج والذهاب إلى دكتور مختص لان الوسوسة مرض.

واستطرد أمين الفتوى لذلك ننصحك بأن تتابعي مع دكتور نفسي مختص حتى يعالجك من هذا المرض، ولا تضعى فى بالك حكاية الذنب وهذا الكلام فهو أصابه ما أصابك.

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علاج الوسواس القهري

ينبغي على المصاب بالوسواس القهري أن يكثر من الاستعاذة، ويردد «لا إلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ؛ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ويردد دعاء جعفر الصادق: «يا قدوس الطاهر من كل سوء الذي لا يعادله أحد من خلقك سبحانك».

وعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: “شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدون من الوسوسة، وقالوا: يا رسول الله إنّا لنجد شيئًا لو أن أحدنا خرَّ من السماء كان أحب إليه من أن يتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ذاك محض الإيمان» .

كما ورد عن عُثْمَانَ بْن أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه أنه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا» قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي).

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