محمد الشناوي: محمد صلاح الأفضل في العالم وهدفنا البطولة

شدد محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر، على قوة وصعوبة مواجهة الكاميرون المقرر لها غداّ فى تمام الساعة 9 مساءً .

وقال الشناوي فى المؤتمر الصحفى للمباراة، إن مباراة الكاميرون صعبة للغاية، ولكن سنقدم عرضاً جيداً للتأهل للنهائي ونحصد اللقب.

وتابع الشناوي ، أن المنتخب يلعب لعبا جماعيا ولكن محمد صلاح رمز لكل اللاعبين، والشعب المصري، ويعد هو الأفضل فى العالم حالياً.

يلتقى غدا الخميس، منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره الكاميروني في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويتفوق منتخب مصر الوطني، في تاريخ مواجهات الفريقين الذي حقق الفوز في 13 مباراة مقابل 6 انتصارات للأسود بينما انتهت 7 لقاءات بالتعادل.

وسجل منتخب الفراعنة الكبار 33 هدفا مقابل 20 هدفا للكاميرون، وذلك خلال 26 مواجهة بين الفريقين.

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني بتشكيل امام الكاميرون كالتالي:

بدون الشناوي … التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

محمد صبحي في حراسة المرمى

خط الدفاع : أحمد فتوح _ محمود حمدي الونش _محمد عبد المنعم _عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط : حمدي فتحي_ محمد النني_ عمرو السولية

خط الهجوم : عمر مرموش _ محمد صلاح _ مصطفي محمد

صدى البلد استعرض تاريخ مواجهات مصر والكاميرون قبل المواجهة المرتقبة غدا الخميس.

كان اللقاءان الأول والثاني وديا في ياوندي، وفاز الكاميرون أولا بهدفين دون رد في 23 فبراير 1983، وبعده بثلاثة أيام تعادلا 1/1 وسجل طاهر أبو زيد لمصر.

وفي 29 مايو 1983 التقيا للمرة الثالثة وديا بالمحلة، وفاز الفراعنة بأربعة أهداف نظيفة، أحرز عماد سليمان هدفين وكل من مجدي عبد الغني وحمدي نوح هدفا.

وشهدت ابيدجان المواجهة الرسمية الأولى بينهما، في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في ساحل العاج، وذلك يوم 4 مارس 1984 وانتهت بفوز مصر بهدف سجله أبو زيد.

وكان اللقاء الخامس وديا في مصر يوم 3 يوليو 1984، وفاز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، واحرز لمصر شوقي غريب وإبراهيم يوسف.

وفي ياوندي لعبا وديا مبارتين في 3 و6 فبراير 1985 وفازت الكاميرون بهدف في الأولى ، وانتهت الثانية بالتعادل السلبي.

ورد الأسود الزيارة الودية لمصر ليلتقي الفريقان يومي 29 و31 مارس 1985، وفاز الفراعنة في الأولى بهدفين دون رد سجلهما جمال عبد الحميد ومحمد رمضان، وفازت مصر أيضآ في المباراة الثانية بهدفين لهدف، وسجل لمصر رمضان وعلاء نبيل.

المواجهة العاشرة كانت في نهائي أمم أفريقيا بالقاهرة يوم 21 مارس 1986، وانتهت بالتعادل السلبي ثم فوز مصر بركلات الترجيح 4/5 واحراز اللقب.

كان اللقاء الحادي عشر في الدور نصف النهائي لدورة الألعاب الإفريقية بنيروبى يوم 9 أغسطس 1987، وانتهى بالتعادل 1/1 وسجل محمد رمضان لمصر، ثم فاز الفراعنة بركلات الترجيح 3/4.

وشهدت المغرب اللقاء الثاني عشر ضمن دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، وانتهى بفوز الأسود بهدف في 14 مارس 1988.

والتقي المنتخبان وديا في الكاميرون مرتين يومي 18 و21 يوليو 1992، وفاز الفراعنة بهدف في الأولى سجله حسام حسن، وبنفس النتيجة في المباراة الثانية ولكن بهدف أحمد الكاس.

وكانت المواجهة رقم 15 ودية بالقاهرة وانتهت بالتعادل السلبي في 26 مارس 1994.

اللقاء السادس عشر شهدته جنوب إفريقيا يوم 18 يناير 1996، في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، وفاز الأسود بهدفين لهدف سجله على ماهر.

وفي 22 ديسمبر 1997 كان اللقاء السابع عشر وديا بالقاهرة، وفاز الفراعنة بهدفين دون رد سجلهما هادي خشبة وعلي ماهر.

جاءت المواجهة الثامنة عشر في مالي ضمن دور الثمانية لكأس أمم أفريقيا يوم 4 فبراير 2002، وانتهت بفوز الكاميرون بهدف.

وشهدت تونس اللقاء التاسع عشر بدور المجموعات لكأس أمم أفريقيا في 3 فبراير 2004، وانتهى بالتعادل السلبي.

وفي تصفيات كأس العالم 2006 التقي المنتخبان للمرة رقم 20 و21، وفاز الفراعنة ذهابا بثلاثة أهداف لهدفين، وسجل لمصر محمد شوقي وأحمد حسن وطارق السيد، في 5 سبتمبر 2004، وتعادلا 1/1 ايابا وأحرز شوقي لمصر، في 8 أكتوبر 2005.

وشهدت غانا مواجهتين ضمن كأس أمم أفريقيا 2008، الأولى في دور المجموعات وفازت مصر 2/4 وسجل كل من حسني عبد ربه ومحمد زيدان هدفين في 22 يناير، والثانية في الدور النهائي وفاز الفراعنة مجددا بهدف أحرزه محمد أبو تريكة في 10 فبراير.

وفي أنجولا كان اللقاء رقم 24 بدور الثمانية لكأس أمم أفريقيا يوم 25 يناير 2010، وفاز الفراعنة بثلاثة أهداف لهدف، وسجل لمصر أحمد حسن هدفين ومحمد ناجي جدو.

وفي 20 مايو 2012 كانت المواجهة رقم 25 ودية، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف، وسجل لمصر أحمد المحمدي وأبو تريكة.

وشهدت الجابون اللقاء الأخير في نهائي كأس أمم أفريقيا يوم 5 فبراير 2017، واسفر عن فوز الكاميرون بهدفين لهدف سجله محمد النني.