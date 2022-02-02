الداخلية تداهم بؤرًا إجرامية بـ4 محافظات..مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط 24

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف البؤر الإجرامية وضبط العناصر شديدة الخطورة لترسيخ دعائم الأمن فى ربوع البلاد.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مفادها قيام عدة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن المركزي ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن ( الجيزة - الدقهلية – سوهاج -الإسكندرية) تم استهدافهم بعدة مأموريات ولدى وصول القوات بادر بعضهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات فبادلتهم بالمثل .

لقى 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم وأصيب عنصران إجراميان (لهما معلومات جنائية) وتم ضبط 24 عنصرا إجراميا (لهم معلومات جنائية ومطلوب ضبط وإحضار بعضهم) و29 قطعة سلاح نارى عبارة عن (15 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش – 3 طبنجات - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة – 28 خزينة متنوعة و3 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 2 أسطوانة هيروين – أكثر من 4 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كيلو جرام من مخدر الأيس – أكثر من 2 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدر الأفيون – أكثر من 10 آلاف قرص مخدر ومبالغ مالية و4 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية" – سيارة ملاكي.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبالغ المالية من متحصلات البيع والسيارة والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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