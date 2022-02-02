الدرندلي: رئيس اتحاد الكرة وصل الكاميرون وحضر مران المنتخب.. فيديو

قال خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة، إن جميع لاعبي المنتخب بخير، واليوم وصل الدكتور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لـ الكاميرون، وحضر المران الأخير اليوم.

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى: جرت التدريبات الأخيرة استعدادًا للمباراة النهائية.

وأشار إلى أن الاتحاد يمنح كيروش المدير الفنى للمنتخب، كل الدعم، و نوفر الاستقرار قبل المباراة، وأن الأمور الفنية متروكة لللجهاز الفني.

ولفت إلى أن منتخب مصر يواجه منتخب الكاميرون القوي، الذى يلعب وسط جمهوره، وأن الكاميرون لديها لاعبون كبار و أقوياء، وكذلك منتخب مصر يمتلك نجوما كبارا وقادرين على تقديم مباراة قوية.

وأوضح أن الروح جميلة بين اللاعبين، ولا يوجد قلق وهناك ثقة بين جميع اللاعبين، ورفض أن يرد على مشاركة محمد أبو جبل فى التدريبات أو أنه سيشارك فى مباراة الغد.

وكشف أن الاتحاد يدعم الجهاز الفنى للمنتخب منذ أول يوم لهم فى تولى مسؤولية المنتخب، ومنذ وصول المنتخب الكاميرون.