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برلمان

وكيل اتصالات النواب: التكنولوجيا والتدريب من أهم وسائل نجاح المشروعات

النائب أحمد نشأت
النائب أحمد نشأت منصور

أشاد النائب أحمد نشات منصور وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي ، بإستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة، مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء وفقاً لأعلى مواصفات الجودة والاستدامة، مؤكدا أنه يتماشى مع رؤية المجتمع العالمي في الأعتماد على التكنولوجيا في كل شيء.

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وتابع النائب احمد نشأت منصور أن التسويق الرقمي التي تعتمد عليه المشروعات يعد من أهم مقومات نجاح أي مشروع، ولكن إذا تم استخدام الوسائل والأفكار المناسبة له بشكل يضمن نجاحها، منوها إلى ضرورة توفير التدريب التقني بشأن رفع كفاءة الموارد البشرية.


وشدد وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب على أن المعوقات التى تواجه أصحاب المشروعات تتمثل في عدم وجود رؤية صحيحة لدى الأشخاص، مشيرا إلى ان التكنولوجيا والتدريب أهم وسائل نجاح المشروعات.


وتابع وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق التحول الرقمي، عن طريق عمل قاعدة بيانات متكاملة تساعد على بناء مجتمع معلومات متكامل.

الرئيس السيسي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات الأجهزة التكنولوجية التسويق الرقمي

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