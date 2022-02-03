عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هيكل عظمي عمره 1400 عام.. اكتشاف بقايا حصان مقطوع الرأس ومدفون بجوار صاحبه

حصان مقطوع الرأس
حصان مقطوع الرأس

تم اكتشاف بقايا هيكل عظمي لرجل دفن قبل 1400 عام بالقرب من حصان مقطوع الرأس في مقبرة قديمة ببلدة كنيتلينغن جنوب ألمانيا، من المحتمل أنه كان مالك الحصان عندما كان على قيد الحياة.

txt

افتكروه كائن فضائي.. حل لغز هيكل عظمي غريب بصحراء أتاكاما.. تفاصيل

txt

تبعد 55000 سنة ضوئية عن الأرض.. اكتشاف أكبر هيكل في مجرة التبانة


وحسبما نشر موقع "live scince" العلمي المتخصص، تم دفن الرجل في الوقت الذي ازدهرت فيه سلالة Merovingian (476-750 بعد الميلاد) في المنطقة حكمت رقعة عملاقة من الأراضي فيما يعرف الآن بفرنسا وأوروبا الوسطى.


ويعتقد أنه خلال حياته من المحتمل أن الرجل خدم ملوك الأسرة، حسبما يقول عالم الآثار المسؤول عن البحث في الموقع فولك دامنجر في رسالة بالبريد الالكتروني لـ Live Science "لقد وقف في سلسلة من الأوامر مع ملوك Merovingian ما يعني أنه ملزم بالمشاركة في حملات الملك".


وفي هذا الاطار، تم العثور على حلية ذهبية مدفونة بجانب امرأة دفنت في مكان ليس بعيدًا عن الفارس والحصان ذي الرأس المقطوع؛ غير ان العلاقة بينها وبين الفارس غير واضحة. 

لكن دامنجر يرجح أنه بصفته عضوًا في النخبة المحلية فقد كان على الأرجح رب أسرة زراعية تتكون من عائلته وخدم". 

ومع ذلك فإن الرجل لم يكن مزارعًا بالمعنى الدقيق للكلمة، لأن العمال الآخرين ربما قاموا بالكثير من الزراعة بشكل فعلي.


ولم يتضح سبب دفنه بالقرب من حصان مقطوع الرأس، لكن "على الأرجح أن قطع رأس الحصان كان جزءًا من مراسم الدفن"، وربما أن الحصان وُضع بالقرب من صاحبه باعتباره "سلعة قاتلة" للآخرة وليس تضحية. فيما لم يتم العثور على رأس الحصان حتى الآن.


جدير بالذكر، اكتشف علماء الآثار بقايا العديد من الأشخاص الآخرين الذين عاشوا في نفس الفترة تقريبًا مع هذا الفارس داخل نفس المقبرة، فقد تم دفن بعضهم مع سلع جنائزية ثرية مثل دفن امرأة مع دبوس ذهبي ودُفن بعض الرجال بأسلحة مثل السيوف والرماح والدروع ورؤوس الأسهم.


ووفق الموقع، سيواصل الباحثون التحقيق في دفن الحصان مقطوع الرأس وحفر مدافن أخرى في المقبرة، حسب دامنجر، الذي قال إن الفريق بصدد التنقيب عن جثمان الرجل الغامض وترميمه، كما سيتم العمل الأنثروبولوجي المستقبلي على عظام الرجل وأسنانه للتعرف على صحته وأسباب موته وعمره عندما مات.


ويعمل دامنجر حاليا بمكتب المحافظة على الآثار التابع لمجلس شتوتغارت الإقليمي الذي ينفذ الكثير من أعمال التنقيب من قبل علماء الآثار من شركة إدارة الموارد الثقافية (ArchaeoBW).

حصان الرأس مقبرة الحياة هيكل

موضوعات متعلقة

يبلغ 600 كيلوجرام..أكبر سيخ شاورما بأسعار رمزية في هذه المدينة

طريقة جديدة للتصدي لفيروس كورونا طويل الأمد بإزالة الجلطات الدموية

انتحار موظف بشركة سيارات عالمية بسبب ضغط العمل.. والإدارة تعتذر عن الحادث

طفرة في السماء..انطلاق أول طائرة ركاب تعمل بالكهرباء في العالم

رقم قياسي.. الأمم المتحدة تسجل أطول مدة للبرق في الولايات المتحدة

مهددة بالإنقراض..باكستان تتخذ إجراء ثوريا للحفاظ على الدلافين النهرية

مصابة بمرض الإيدز..فيروس كورونا يتحور 21 مرة في جسد امرأة بجنوب أفريقيا

ملياردير مصري يتبرع بـ 3 ملايين جنيه استرليني لبناء مركز بحث علمي في بريطانيا..تفاصيل

ترشيحاتنا

دعاء يخفف من سكرات الموت.. وحقيقة رؤية الميت للملائكة

كيفية التخلص من فيروسات الكمبيوتر وإزالتها مجانا بدون برامج

قبل مناقشتها بالبرلمان.. تعديلات مرتقبة تنتظر المستأجرين لغير الغرض السكني

اللجنة المنظمة لمونديال الأندية: تذاكر مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي نفدت

الأرصاد: عاصفة ترابية تضرب البلاد وأمطار غزيرة خلال ساعات

وفاة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ونائبة مجلس النواب سابقا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

جوجل تحذر من تطبيق خطير في أندرويد.. فإذا كنت حملته احذفه فورا

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

خوفا من التجسس.. إيقاف تدريبات منتخب مصر بعد رصد طائرة تحلق فوق المعسكر

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

12 حالة| متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد ؟

متخفض جوي .. الأرصاد : تقلبات بالطقس تبدأ بنشاط للرياح |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

مصري بأستراليا يحصل على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية "فيديو"

بثينة رشوان: اتجهت إلى عالم البيزنس لكرهي الكسل والجلوس في المنزل

القصة الكاملة لـ طفل الشيشة من تداول صوره حتى عودته لحضن أبيه.. فيديو جراف

لقاء سويدان: الجمهور سبب رجوعي عن قرار الاعتزال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ