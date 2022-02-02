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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع قياسي .. البحرين تسجل 7853 إصابة جديدة بـ كورونا

كورونا في البحرين
كورونا في البحرين

أعلنت الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 7853 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة البحرينية إنها سجلت حالة وفاة واحدة بالفيروس، فيما سجلت 4001 حالة تعافي من الفيروس.

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أستاذ فيروسات : قلق من تغيير خصائص أوميكرون البيولوجية |فيديو

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الجيش الأمريكي يقرر استبعاد الجنود رافضي تلقي لقاح كورونا

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور فرعي من سلالة أوميكرون وأطلق عليه الشبح و أوميكرون الخفي حيث عثر عليه 57 دولة بسبب قدرته المذهلة على الانتشار بسرعة أكبر من السلالة الأصلية.

وفي هذا الإطار نكسف لكم أهم المعلومات عن متحور أوميكرون الشبح ومن بينها أهم أعراض الإصابة به ، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة "تايمز أوف انديا".

وعرضت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أعراض أوميكرون الشبح وهى: الحمى و القشعريرة و السعال  و آلام العضلات وصداع الرأس والتهاب الحلق والإسهال والغثيان وسيلان الأنف وو صعوبة التنفس و الإعياء وفقدان حاستي التذوق والشم.

فيروس كورونا المستجد منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 الصحة البحرينية اوميكرون

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