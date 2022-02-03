عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الامارات.. غرفة أبوظبي تبحث مع رئيس حكومة كيرلا الهندية تعزيز التعاون

غرفة أبوظبي تبحث
غرفة أبوظبي تبحث مع رئيس حكومة كيرلا الهندية تعزيز التعاون

بحث عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي مع بيناراي فيجايان رئيس حكومة ولاية كيرلا الهندية أطر التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وسبل الدفع بالتبادلات التجارية والاستثمارية إلى مستويات تترجم الإمكانات التي تتمتع بها إمارة أبوظبي وولاية كيرلا على حد سواء.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس حكومة كيرلا لمقر غرفة أبوظبي وفقا لما نشرته وكالة أنباء الامارات "وام"، برفقة سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وبحضور يوسف علي موسليام النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي.

txt

وضع استراتيجية واضحة لتنمية الصادرات إلى القارة السمراء|أهمية السوق الإفريقي للاقتصاد المصري

txt

بنسبة 50%..الجمارك: المنظومة الجديدة ساهمت في تقليل زمن الإفراج الجمركي

ورحّب عبد الله محمد المزروعي ؛ برئيس حكومة ولاية كيرلا والوفد المرافق له، مؤكداً متانة العلاقات الإماراتية الهندية؛ وما تشهده من تطوّر مضطرد في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يوفر المزيد من الفرص الجديدة لنمو وازدهار الاقتصاد والأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، ورفع معدلات التبادل التجاري الثنائي إلى آفاق أرحب.

وقال المزروعي إن غرفة أبوظبي على أتم الاستعداد لتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص في أبوظبي وولاية كيرلا لافتاً إلى أهمية استغلال كافة الفرص السانحة لمد جسور التعاون على جميع الأصعدة التجارية والاستثمارية المتاحة، وتوسيع الشراكات في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والأمن الغذائي، وبالشكل الذي يليق بتطلعات ورغبة قيادتي البلدين الصديقين.

من جانبه، عبر بيناراي فيجايان رئيس حكومة ولاية كيرلا الهندية، عن شكره وتقديره على الحفاوة والترحيب الكبيرين خلال زيارته لغرفة أبوظبي، موضحاً أن أبوظبي وكيرلا ترتبطان بعلاقات متينة وقوية في مختلف المجالات ومن بينها المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مضيفاً أن زيارته تأتي في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون والاستثمار بين الشركات الهندية ونظيرتها الإماراتية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، مما جعلها مركزاً هاماً للاستثمار وجذب الشركات ورؤوس الأموال الهندية.

وقدّم يوسف علي موسليام النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي شرحاً موجزاً حول الخدمات المختلفة التي تقدمها غرفة أبوظبي للقطاع الخاص بشكل عام، مشيراً إلى أن غرفة أبوظبي تعمل مع شركائها من المؤسسات الاقتصادية في إمارة أبوظبي على دعم مجالات عمل القطاع الخاص ليكون رافداً فاعلاً ومؤثراً في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشاد سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة بالعلاقات المتميزة بين البلدين في كافة الأصعدة، مشيراً في الوقت ذاته بالقرب من الانتهاء من توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي ستسهم في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين بصورة أكبر.

وفي نهاية الاجتماع، قدّم  رئيس حكومة ولاية كيرلا الدعوة لغرفة أبوظبي لتشكيل وفد اقتصادي لزيارة ولايته، والاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية السانحة في العديد من القطاعات، وخاصة قطاع الزراعة والصناعة والسياحة، وحثّ على تعزيز استثمارات شركات ومؤسسات القطاع الخاص بدولة الإمارات وتواجدها في أسواق كيرلا.

غرفة أبوظبي ولاية كيرلا المجالات الاقتصادية جمهورية الهند إمارة أبوظبي

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية.. انطلاق مبادرة "دعم ريادة الأعمال التقنية" بالتعاون مع "منشآت"

وزير النفط الكويتي: الطلب على الخام يشهد تعافيا وسط تحسن الاقتصاد العالمي

اقتصاد الإمارات.. 970 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

انخفاض مؤشر مديري المشتريات للصناعات غير التحويلية بالصين في يناير

ترشيحاتنا

دار الإفتاء المصرية تعقب على ضرب الرجل للمرأة.. شاهد

سوريا.. التحالف الدولي يستهدف قياديا أجنبيا بارزا في القاعدة

بوتين: روسيا والصين تلعبان دورا مهما في استقرار العالم

هناخد البطولة.. أحمد عيد عبدالملك يتوقع التأهل للنهائي والفوز على السنغال

بعد بطولة كأس الرابطة.. كارتيرون يصدم إدارة الزمالك

ذوبان الجليد في غرينلاند يتسبب بارتفاع مستوى البحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

جوجل تحذر من تطبيق خطير في أندرويد.. فإذا كنت حملته احذفه فورا

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

خوفا من التجسس.. إيقاف تدريبات منتخب مصر بعد رصد طائرة تحلق فوق المعسكر

12 حالة| متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد ؟

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

مصري بأستراليا يحصل على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية "فيديو"

بثينة رشوان: اتجهت إلى عالم البيزنس لكرهي الكسل والجلوس في المنزل

القصة الكاملة لـ طفل الشيشة من تداول صوره حتى عودته لحضن أبيه.. فيديو جراف

لقاء سويدان: الجمهور سبب رجوعي عن قرار الاعتزال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ