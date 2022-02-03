اقتصاد الامارات.. غرفة أبوظبي تبحث مع رئيس حكومة كيرلا الهندية تعزيز التعاون

بحث عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي مع بيناراي فيجايان رئيس حكومة ولاية كيرلا الهندية أطر التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وسبل الدفع بالتبادلات التجارية والاستثمارية إلى مستويات تترجم الإمكانات التي تتمتع بها إمارة أبوظبي وولاية كيرلا على حد سواء.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس حكومة كيرلا لمقر غرفة أبوظبي وفقا لما نشرته وكالة أنباء الامارات "وام"، برفقة سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وبحضور يوسف علي موسليام النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي.

ورحّب عبد الله محمد المزروعي ؛ برئيس حكومة ولاية كيرلا والوفد المرافق له، مؤكداً متانة العلاقات الإماراتية الهندية؛ وما تشهده من تطوّر مضطرد في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يوفر المزيد من الفرص الجديدة لنمو وازدهار الاقتصاد والأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، ورفع معدلات التبادل التجاري الثنائي إلى آفاق أرحب.

وقال المزروعي إن غرفة أبوظبي على أتم الاستعداد لتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص في أبوظبي وولاية كيرلا لافتاً إلى أهمية استغلال كافة الفرص السانحة لمد جسور التعاون على جميع الأصعدة التجارية والاستثمارية المتاحة، وتوسيع الشراكات في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والأمن الغذائي، وبالشكل الذي يليق بتطلعات ورغبة قيادتي البلدين الصديقين.

من جانبه، عبر بيناراي فيجايان رئيس حكومة ولاية كيرلا الهندية، عن شكره وتقديره على الحفاوة والترحيب الكبيرين خلال زيارته لغرفة أبوظبي، موضحاً أن أبوظبي وكيرلا ترتبطان بعلاقات متينة وقوية في مختلف المجالات ومن بينها المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مضيفاً أن زيارته تأتي في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون والاستثمار بين الشركات الهندية ونظيرتها الإماراتية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، مما جعلها مركزاً هاماً للاستثمار وجذب الشركات ورؤوس الأموال الهندية.

وقدّم يوسف علي موسليام النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي شرحاً موجزاً حول الخدمات المختلفة التي تقدمها غرفة أبوظبي للقطاع الخاص بشكل عام، مشيراً إلى أن غرفة أبوظبي تعمل مع شركائها من المؤسسات الاقتصادية في إمارة أبوظبي على دعم مجالات عمل القطاع الخاص ليكون رافداً فاعلاً ومؤثراً في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشاد سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة بالعلاقات المتميزة بين البلدين في كافة الأصعدة، مشيراً في الوقت ذاته بالقرب من الانتهاء من توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي ستسهم في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين بصورة أكبر.

وفي نهاية الاجتماع، قدّم رئيس حكومة ولاية كيرلا الدعوة لغرفة أبوظبي لتشكيل وفد اقتصادي لزيارة ولايته، والاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية السانحة في العديد من القطاعات، وخاصة قطاع الزراعة والصناعة والسياحة، وحثّ على تعزيز استثمارات شركات ومؤسسات القطاع الخاص بدولة الإمارات وتواجدها في أسواق كيرلا.