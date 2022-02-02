أون تايم تعرض اقتحام طائرة درون لمران المنتخب

عرضت قناة أون تايم سبورت فيديو اقتحام طائرة درون مران المنتخب الوطني قبل مواجهة الكاميرون غدا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تسببت في إيقاف مران الفراعنة خوفا من التجسس على التدريبات

وقرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني إيقاف مران منتخب مصر أكثر من مرة عقب رصد طائرة تحلق في السماء أكثر من مرة لرصد تدريبات الفراعنة قبل مواجهة الكاميرون غدا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.



وأكد مصدر مسئول في الاتحاد المصري لكرة القدم أن كارلوس كيروش قرر وقف التدريبات خوفا من تجسس الطائرة على مران المنتخب .

واختتم المنتخب الوطني تدريباته اليوم استعدادًا للقاء الكاميرون في الثامنة من مساء غد ( التاسعة في القاهرة ) في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية.

شهد المران مشاركة محمد أبو جبل في التدريبات الجماعيه ، فيما واصل محمد الشناوي برنامجه العلاجي.