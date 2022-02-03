عيار 21 بـ 794 جنيها وعيار ١٨ بـ 680 جنيها .. أسعار الذهب في مصر اليوم .. فيديو

شهدت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، ارتفاعا بمقدار 3 جنيهات، بعد أن تراجع في منتصف التعاملات بمقدار 4 جنيهات، متأثرا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1808دولارات للأوقية.



وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا ورصدت عدسة صدى البلد أسعار الذهب فى السوق المصري في البداية قال ماهر محروس تاجر ذهب أسعار الذهب شهدت ارتفاع ملحوظ بعد أن شهدت انخفاض خلال الأسبوع الماضي حيث أن سعر جرام الذهب عيار 21هو 794 جنيه للجرام وعيار 18هو 680جنيه للجرام.

وأوضح محروس أن حركة البيع والشراء متوسطة موضحا أن أغلب العملاء يقومون الان بشراء الجنيهات الذهب والسبائك بغرض الاستثمار لأن الذهب هو الملاذ الآمن وتابع تم تخفيض أوزان الذهب الفترة الحالية لتصل بعض الأطقم إلى 11جرام ويتكون الطقم من خاتم وخلق وانسيال وكوليه.

وأشار ماهر محروس أن المصنعية بيتم احتسابها على كل جرام بمقدار ٨٠ جنيه لتصل إلى ١٣٠ جنيه لبعض المشغولات الذهبية.