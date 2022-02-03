عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحفيز النمو محاربة الجفاف.. فوائد بذور البابايا لصحة ونمو الشعر

الشعر
الشعر

بجانب فوائد بذور البابايا الصحية فهي مفيدة لصحة الشعر وغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية و تحتوي على كمية صغيرة من الكربوهيدرات والبروتين التى تساعد على نمو الشعر إليك أهم فوائد بذور البابايا لنمو الشعروفقا لموقع "drhealthbenefits."

1-تحفيز نمو الشعر

 

تحتوي بذور البابايا على حمض الفوليك الذى يعتبر عنصر غذائيا هاما لتحسين الدورة الدموية لبصيلات الشعر وتحفيز نموه.

2-علاج قشرة الرأس

يساعد المحتوى الغذائى لبذور البابايا في  في التغلب على الفطريات التي تصيب الرأس .

من غير أدوية.. 3 وصفات طبيعية لنمو الشعر

3-محاربة جفاف الشعر
 

اخلطي بذور البابايا مع القليل من خل التفاح وقومي بفرك فروة رأسك بهذا المزيج .

 قومي بتدليك الشعر واتركيه لمدة ساعة بعد قومي بغسل  شعرك بالماء .

 يمكن استخدام بذور البابايا كبلسم لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يمكن أن يعزز إنتاج الدهون. في الشعر والتي تحمي الشعر من الجفاف

ماذا تحتاجين:

نصف ثمرة بابايا ناضجة
نصف كوب زبادي
 

ما عليك القيام به

اخلطي البابايا حتى تصبح مزيجا ناعمًا  وقومي بإضافة الزبادي والخلط جيدا ثم ضعي المعجون على شعرك بالكامل واتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه بشامبو مناسب لنوع شعرك
 

4-نعومة الشعر
 

إلى جانب حليب جوز الهند ، من المعروف أيضًا أن بذور البابايا لها القدرة على جعل الشعر ناعمًا ولامعًا تمنح البابايا الشعر ترطيب ونعومة غير متوقعة وعلاج والمساعدة على إطالة الشعر والتخلص من التساقط والذى يكون بسبب العديد من المشكلات الهرمونية كضحف التبويض .

بذور البابايا نمو الشعر علاج قشرة الرأس قشر البابايا تحفيز نمو الشعر قشرة الرأس جفاف الشعر

موضوعات متعلقة

فوائد الحلبة على الريق .. أبرزها التخسيس وعلاج الضعف الجنسي وتقوية الشعر

أقوى تركيبة .. أسرع وصفة لمنع تساقط الشعر

ترشيحاتنا

دعاء يخفف من سكرات الموت.. وحقيقة رؤية الميت للملائكة

كيفية التخلص من فيروسات الكمبيوتر وإزالتها مجانا بدون برامج

قبل مناقشتها بالبرلمان.. تعديلات مرتقبة تنتظر المستأجرين لغير الغرض السكني

اللجنة المنظمة لمونديال الأندية: تذاكر مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي نفدت

الأرصاد: عاصفة ترابية تضرب البلاد وأمطار غزيرة خلال ساعات

وفاة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ونائبة مجلس النواب سابقا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

جوجل تحذر من تطبيق خطير في أندرويد.. فإذا كنت حملته احذفه فورا

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

خوفا من التجسس.. إيقاف تدريبات منتخب مصر بعد رصد طائرة تحلق فوق المعسكر

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

12 حالة| متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد ؟

متخفض جوي .. الأرصاد : تقلبات بالطقس تبدأ بنشاط للرياح |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

مصري بأستراليا يحصل على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية "فيديو"

بثينة رشوان: اتجهت إلى عالم البيزنس لكرهي الكسل والجلوس في المنزل

القصة الكاملة لـ طفل الشيشة من تداول صوره حتى عودته لحضن أبيه.. فيديو جراف

لقاء سويدان: الجمهور سبب رجوعي عن قرار الاعتزال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ