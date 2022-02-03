تحفيز النمو محاربة الجفاف.. فوائد بذور البابايا لصحة ونمو الشعر

بجانب فوائد بذور البابايا الصحية فهي مفيدة لصحة الشعر وغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية و تحتوي على كمية صغيرة من الكربوهيدرات والبروتين التى تساعد على نمو الشعر إليك أهم فوائد بذور البابايا لنمو الشعروفقا لموقع "drhealthbenefits."

1-تحفيز نمو الشعر

تحتوي بذور البابايا على حمض الفوليك الذى يعتبر عنصر غذائيا هاما لتحسين الدورة الدموية لبصيلات الشعر وتحفيز نموه.

2-علاج قشرة الرأس

يساعد المحتوى الغذائى لبذور البابايا في في التغلب على الفطريات التي تصيب الرأس .

3-محاربة جفاف الشعر



اخلطي بذور البابايا مع القليل من خل التفاح وقومي بفرك فروة رأسك بهذا المزيج .

قومي بتدليك الشعر واتركيه لمدة ساعة بعد قومي بغسل شعرك بالماء .

يمكن استخدام بذور البابايا كبلسم لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يمكن أن يعزز إنتاج الدهون. في الشعر والتي تحمي الشعر من الجفاف

ماذا تحتاجين:

نصف ثمرة بابايا ناضجة

نصف كوب زبادي



ما عليك القيام به

اخلطي البابايا حتى تصبح مزيجا ناعمًا وقومي بإضافة الزبادي والخلط جيدا ثم ضعي المعجون على شعرك بالكامل واتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه بشامبو مناسب لنوع شعرك



4-نعومة الشعر



إلى جانب حليب جوز الهند ، من المعروف أيضًا أن بذور البابايا لها القدرة على جعل الشعر ناعمًا ولامعًا تمنح البابايا الشعر ترطيب ونعومة غير متوقعة وعلاج والمساعدة على إطالة الشعر والتخلص من التساقط والذى يكون بسبب العديد من المشكلات الهرمونية كضحف التبويض .