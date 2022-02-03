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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن تنتهي من إنتاج محركات الاحتراق بحلول عام 2026.. تفاصيل

أستون مارتن تنتهي
أستون مارتن تنتهي من انتاج محركات الاحتراق بحلول عام 2026

التزمت أستون مارتن وفقًا للتقارير بالتخلي عن محركاتها التي تعمل بتقنية ICE الخالصة في غضون أربع سنوات حيث صرحت الشركة أنها ستصبح كهربائية بالكامل اعتبارًا من عام 2026، على الرغم من أن عنصراً من محركات الاحتراق سيبقى لأن المحركات الهجينة ستشكل جزءًا من المزيج المستقبلي.

أستون مارتن تنتهي من انتاج محركات الاحتراق بحلول عام 2026

يمثل هذا الموقف تغييراً في موقف شركة تصنيع السيارات الرياضية البريطانية، التي قالت سابقًا إن السيارات المكهربة لن تشكل سوى جزء من خط إنتاجها فقط، ومع ذلك فقد ذهبت منافستها بنتلي إلى أبعد من ذلك، بهدف أن تصبح كهربائية فقط بحلول عام 2030.

قال رئيس مجلس الإدارة لورانس سترول لصحيفة فاينانشيال تايمز: "لا يمكنني إخبارك أن 100٪ من عملاء أستون مارتن يريدون سيارة كهربائية، ولا يزال الناس يريدون رائحة الوقود، والضوضاء (السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي) وسنصل تدريجياً إلى سيارات كهربائية كاملة، لكننا سنواصل تقديم كل من السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة.

"سيظل هناك مكون للكهرباء، ولكن إذا أراد شخص ما محرك احتراق داخلي في عام 2028  فسيحدث ذلك."

أستون مارتن تنتهي من انتاج محركات الاحتراق بحلول عام 2026

كان سترول يتحدث في حفل إطلاق سيارة استون مارتن DBX 707 أقوى سيارة دفع رباعي فاخرة من الشركة البريطانية، وذلك على الرغم من كل التركيز على كهربة المستقبل، يستخدم 707 محرك V8مزدوج التوربو مُحسَّن بشكل كبير ينتج قوة تصل الى 697 حصاناً و 664 رطلاً من عزم الدوران، وتوقع الرئيس التنفيذي Tobias Moers لمجلة Autocar أن يشكل هذا الإصدار 60٪ من مبيعات DBXعند بدء عمليات التسليم في الربع الثاني من عام 2022.

أستون مارتن تنتهي من انتاج محركات الاحتراق بحلول عام 2026

يوجد المزيد من التحديثات في الطريق أيضًا لسيارة DBX الشهيرة، والتي ستكون أول سيارة هجينة من أستون مارتن عندما يتم إضافة نسخة هجينة خفيفة في وقت لاحق من هذا العام، وسيكون إصدار DBX للصين فقط، نظراً لضريبة الاستيراد المرتفعة في ذلك البلد على مركبات الأداء العالي، قبل ظهور PHEV DBX في عام 2024 لجميع الأسواق كجزء من عملية تحسين شاملة لسيارات الدفع الرباعي.

استون مارتن كهربائية المملكة العربية السعودية محركات السيارات الرياضية فاينانشيال تايمز سيارات

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