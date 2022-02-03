مواعيد مباريات اليوم الخميس 3-2-2022 .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 3 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021.



مباريات كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون X مصر – 9 مساء - beIN Sports HD 1 Max

مباريات كأس العالم للأندية 2021

الجزيرة الإماراتي X بيري – تاهيتي – 6.30 مساء - Abu Dhabi Sports Asia 1

مباريات كأس ملك إسبانيا

ريال سوسيداد X ريال بيتيس – 9 مساء

أتلتيك بيلباو X ريال مدريد – 10.30 مساء - L'Equipe TV

كما يقدم موقع صدى البلد تغطية لخطية وبث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021 .

وينتظر مشجعو منتخبات المربع الذهبي “مصر والكاميرون والسنغال وبروكينا فاسو” نتيجة مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم، لتحديد الفرق الفائز المقرر له خوض نهائي أمم إفريقيا مع الفائز من مباراة مصر والكاميرون المقررة غدا الخميس، لذلك يبحث عشاق كرة القدم في القارة السمراء عن مشاهدة بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم .

وتأهل منتخب السنغال إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على غينيا الاستوائية بتيجة بثلاثة أهداف لهدف في إطار المباراة الأخيرة من مرحلة دور ربع النهائي، بينما تمكن منتخب بوركينا فاسو من إقصاء تونس من ربع النهائي ليضرب موعدًا مع السنغال.

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة السنغال وبوركينا فاسو الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والتاسعة بتوقيت القاهرة والأردن والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية- وقطر والحادية عشرة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وبوركينا فاسو

تذاع مباراة السنغال وبوركينا فاسو على قناتى beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max

أعلن كامو مالو، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، تشكيل فريقه لمواجهة السنغال في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.