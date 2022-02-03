محمود ياسين عن أداء شكرى سرحان: " معرفش أقيمه والعكس هو اللى يحصل " .. نوستالجيا

تميز بـ كاريزما وموهبة فنية عملاقة تعلق به محبيه ، هىو ممثل من طراز فريد، تميز بأداء فنى مميز، عشقه الجمهور وتعلق بأعمالها الفنية حيث تمكن الفنان الراحل محمود ياسين بجدارة من جذب قلوب الملايين وكانت موهبته وأداؤه العبقرى علامة حفرها فى وجدان عشاقها .

بعد انتهاء دراسته الثانوية رحل محمود ياسين للقاهرة ليلتحق بجامعة عين شمس وتحديدا كلية الحقوق، وتخرج فيها عام 1964، ثم التحق بالمسرح القومي، وجاء ترتيبه الأول في ثلاث تصفيات متتالية، وكان الوحيد في هذه التصفيات المتخرج من كلية الحقوق، ولكن قرار التعيين لم يحدث، في الوقت نفسه تسلم من القوى العاملة قرارا بتعيينه في بورسعيد بشهادة الحقوق وهو الوحيد في دفعته الذي يعين في موطنه الأصلي، ورغم حبه لمدينته إلا أنه لم يتصور فكرة الابتعاد عن المسرح، لذلك رفض التعيين الحكومي وعمل بالتمثيل المسرحي ، وكون ثنائى رائع مع زوجته الفنانة شهيرة ، وتوفى منذ عامين عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض.

من أشهر أفلام الراحل محمود ياسين التعويذة ، الحرافيش ، عودة الهارب ، إمرأة مطلقة ، الحب والصمت ، الرصاصة لا تزال فى جيبى ، مسلسل العصيان ، جدو حبيبى ، فتاة من إسرائيل ، كوكب الشرق ، الوعد ، الجزيرة ، بدور ، أين عقلى وغيرها من الأعمال.

وعن رأيه فى أداء شكرى سرحان أشاد به كثيرا خاصة فى أعماله السينمائية ، المسرحية معقبا " مشوفش انى اقيم أعماله وهو اللى يقيم أعمالى لأنه أستاذ ، أما الفنان أحمد مظهر نفس الشئ فى براعته بالتمثيل .

ولفت محمود ياسين ، إلى أن الفنان صلاح ذو الفقار تمكن من الوصول لقمة نضوجه السينمائى ، الاجتماعى فى كافة أعماله الدرامية ، وبالنسبة للفنان حسن يوسف نجح فى تكوين شركة انتاجية وفكره تميز بالإبداع .