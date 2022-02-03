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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كريم همام: معهد إعداد القادة يعد جيلا جديدا من رواد الشباب

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية تحت شعار " خير بلادى"  وذلك بأرض الذهب بأسوان، وبالاشتراك مع جامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، حيث يعقد خلال الفترة من ٨:٤ فبراير ٢٠٢٢، ويشارك فى هذا الفوج فى حدود 200 طالب وطالبة.

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حيث اكد الدكتور كريم همام على دور معهد إعداد القادة كمنبر تنويري تعليمي وتدريبي لاكتشاف القائد المبدع من خلال النهوض بالشباب ومشاركتهم فى الأنشطة الطلابية لما لها من دور مهم فى صقل مهارات الطلاب وتكوين شخصيتهم، والعمل على خلق جيل جديد من رواد الشباب، حيث يأتي هذا الفوج فى إطار تنمية وتطوير بعض المجالات الحرفية، والتدريب على خلق فرص العمل للشباب، والمساعدة علي صقل الصنعة أو الحرفة للطلاب والاعتماد على أنفسهم، إلي جانب العمل على الإعداد والتأهيل لسوق العمل لهم .

هذا ويتضمن هذا الفوج الجلسة الافتتاحية فى اليوم الأول وكذلك مجالات التسابق بورش العمل، وفى اليوم الثانى من البرنامج يتضمن جولة نيلية لجزيرة النباتات وغرب سهيل، بالاضافة الى استكمال مجالات التسابق بورش العمل، وخلال برنامج اليوم الثالث يتم القيام بزيارة سياحية الى ( السد العالي، رمز الصداقة، معبد فيلة، متحف النيل )، إلي جانب جولة حرة بمدينة أسوان، كما تستكمل مجالات التسابق بورش العمل، وفى اليوم الرابع من برنامج الفوج يتم التقاط الصورة التذكارية بالزى الرسمي، كما يتم عمل الحفل الختامي واعلان نتائج المسابقات وتوزيع الشهادات، ويتبعها جولة حرة بمدينة أسوان، ويختتم فعاليات الفوج يوم الثلاثاء بمغادرة الطلاب .

وتتكون لجنة تحكيم مجالات التسابق من ا.د/ محمود حامد صالح رئيس لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي وعميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، ا.د/ وجدي رفعت فريد عضو لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي وعميد كلية التربية النوعية جامعة أسيوط، ا.م.د/ إيمان محمد وجدي عضو لجنة التحكيم وأستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي المساعد ووكيل كلية التربية النوعية جامعة أسوان.

معهد اعداد القادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور كريم همام مهرجان الحرف الشعبية الجامعات المصرية جامعة اسوان

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