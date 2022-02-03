آثار عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة البكالوريوس

أعلن الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، أن الكلية انتهت من أعمال امتحانات برامجها الخمسة وهى الآثار المصرية القديمة، الآثار الإسلامية، الآثار اليونانية والرومانية، علوم الآثار والحفائر، وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية يوم31/1/2022م، وتم رصد النتائج وإعلانها إلكترونيا يوم2/2/2022م في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه جامعة عين شمس من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المعد من قبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة UMS.

وقال الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بأن طلاب الكلية يمكنهم التعرف على نتائجهم بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب في الرابط التالي:



https://ums.asu.edu.eg/App?redirectUrl=https%3A%2F%2Fums.asu.edu.eg%2F



وأكد علي أن نسبة النجاح العامة في الكلية بلغت 83.9%، في حين تراوحت نسب النجاح ببرامج الكلية ما بين 80.3 % في برنامج الآثار المصرية القديمة، و75.9 في الآثار الإسلامية، و93.2 الآثار اليونانية والرومانية، و 91.3 علوم الآثار والحفائر، و79.1 في برنامج إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.