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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة صحية يجب تناولها باستمرار

أطعمة صحية
أطعمة صحية

الحفاظ على الصحة والوزن أمر ضروري، ويتم من خلال تناول الأطعمة الصحية الطبيعية بدون مواد حافظة أو ضارة.

ووفقا لموقع boldsky هناك بعض أنواع الاطعمه الصحيه التي يحب ان تكون في ثلاجتك للحفاظ على غذاء صحى.

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أطعمة صحية

1. خضروات  
قمى بتخزين بعض الخيار والكرفس والكوسا والجزر في حاويات شفافة، تعتبر الخضروات النيئة مثل هذه مفيدة للغاية لصحتك العامة ولا تسبب أي زيادة غير صحية في الوزن. 

تعد الخضروات مصادر مهمة للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك البوتاسيوم والألياف الغذائية وحمض الفوليك (حمض الفوليك) وفيتامين أ وفيتامين ج. منخفضة بشكل طبيعي في الدهون والسعرات الحرارية ولا تحتوي على كوليسترول.

2. سلطة فواكه 
وعاء مليء بشرائح التفاح الطازجة والعنب وبعض التوت وما إلى ذلك مفيد لصحتك.

 يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالفواكه في خفض ضغط الدم، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، والوقاية من بعض أنواع السرطان، وتقليل مخاطر الإصابة بمشاكل العين والجهاز الهضمي، وله تأثير إيجابي على نسبة السكر في الدم.

3. السلطة الخضراء 
السلطة المكونه من السبانخ أو الخس المغذيين ، وبعض طماطم ، والفاصوليا، والمكسرات ليست فقط مصدرًا للطاقة الفورية، ولكنها أيضًا مليئة بالعناصر الغذائية الضرورية لجسمك.

 تحتوي السلطة الخضراء على فيتامين أ وفيتامين ج وبيتا كاروتين والكالسيوم وحمض الفوليك والألياف والمغذيات النباتية ، مما يجعلها خيارًا جيدًا لنظام غذائي صحي لأنها لا تحتوي على الكوليسترول وقليلة السعرات الحرارية والصوديوم بشكل طبيعي.

4. منتجات الألبان قليلة الدسم
كمصدر صحي للدهون والبروتينات والعناصر الغذائية ، فإن منتجات الألبان قليلة الدسم مثل الحليب منزوع الدسم أو الخالي من الدسم والأصناف قليلة الدسم من الزبادي والجبن القريش هي مصادر ممتازة للبروتين والعديد من المعادن ، وفيتامينات ب ، ريبوفلافين ، نياسين ، ب 6 ، ب 12. قد تمنع الأنظمة الغذائية قليلة الدسم أيضًا حرقة الفؤاد وتخفض الوزن وتحسن نسبة الكوليسترول أيضًا. 

الاطعمة الصحية خضروات الخضروات سلطه فواكه ضغط الدم الجهاز الهضمي السلطة الخضراء

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