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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتحتاجها.. 5 أطعمة تزيد من نشاط المخ والعقل

اكلات تزيد نشاط المخ
اكلات تزيد نشاط المخ

يحتاج المخ أيضًا إلى الأطعمة التي تعمل على زيادة نشاطه وتركيزه، وبصفته مركز التحكم في جسمك ، فهو مسؤول عن الحفاظ على قلبك ينبض وتنفس الرئتين والسماح لك بالتحرك والشعور والتفكير.

تلعب الأطعمة التي تتناولها دورًا في الحفاظ على صحة المخ والعقل ويمكنها تحسين مهام عقلية معينة ، مثل الذاكرة والتركيز.

 

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مكمل غذائي مهمل يحافظ على صحة الدماغ ويحمي من الزهايمر

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أطعمة تدمر الدماغ يجب الامتناع عنها خلال الامتحانات

 

أبرز الأطعمة التي تزيد نشاط المخ

1- الأسماك الدهنية هي مصدر غني لأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وهي لبنة أساسية في بناء المخ، تلعب أوميغا 3 دورًا في تقوية الذاكرة وتحسين الحالة المزاجية ، فضلاً عن حماية عقلك من التدهور المعرفي.

2- يمكن أن تساعد القهوة في تعزيز اليقظة والمزاج، قد يوفر أيضًا بعض الحماية من مرض الزهايمر ، وذلك بفضل محتواه من الكافيين ومضادات الأكسدة.

3- يحتوي الكركم ومركبته النشطة الكركمين على فوائد قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ، مما يساعد المخ بشكل أكبر ، كما يقلل من أعراض الاكتئاب ومرض الزهايمر.

4- يحتوي البروكلي على عدد من المركبات التي لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ، بما في ذلك فيتامين ك.

5- قد تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة في حماية المخ، وأشارت الدراسات إلى أن تناول الشوكولاتة ، وخاصة الشوكولاتة الداكنة ، يمكن أن يعزز الذاكرة والمزاج.

 

المخ نشاط المخ الأسماك الدهنية القهوة اعراض الاكتئاب

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