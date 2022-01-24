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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها المحار والكينوا.. 6 أطعمة خارقة يجب إدخالها لنظامك الغذائي

أطعمة
أطعمة

النحاس هو معدن غذائي مهم يلعب دورًا رئيسيًا في أداء وظائف الجسم. يحتاجه جسمك بكميات ضئيلة وهو حيوي للحفاظ على الصحة المثلى. تحتوي العديد من الأطعمة على نسبة عالية من النحاس، وهو معدن متوفر بسهولة. يساعد هذا المعدن في دعم صحة الدماغ، ويحسن وظائف الجهاز المناعي، ويعزز مستويات الطاقة، ويساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء. 

إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع هيلثي. 

1. المحار


المحار هو طعام ذو قيمة غذائية عالية. يحتوي المحار المطبوخ على كميات استثنائية من النحاس. بينما يتوفر المحار بأنواع مختلفة

يعتبر المحار أيضًا مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

2.  اللحوم 
 

اللحوم مصدر غني بالنحاس. يعتبر كبد البقر مغذي للغاية وهو أغنى مصدر غذائي للنحاس ويعد كبد الدجاج هي أيضًا مصادر جيدة للنحاس. كما أنها توفر العديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل حمض الفوليك والحديد وفيتامين أ وفيتامين ب 12.

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3. البذور والمكسرات


العديد من البذور والمكسرات غنية بالنحاس. بذور السمسم غنية بالألياف والدهون والبروتين. يمكنك تناول الكاجو نيئًا، أو إضافته إلى الأطباق الساخنة والباردة على حدٍ سواء، اللوز أيضا غني بالنحاس.

4. الشوكولاتة الداكنة


الشوكولاتة الداكنة مليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والألياف و من المعروف أنها تخفض ضغط الدم، وحسن صحة القلب والأوعية الدموية، وتقلل من مستويات الكوليسترول. ومع ذلك، فإن الشوكولاتة الداكنة غنية أيضًا بالسعرات الحرارية ويجب تناولها باعتدال. قطعة

5. الكينوا والأفوكادو


الكينوا عبارة عن حبة كاملة تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية. يمكن أن يكون بديلاً رائعًا للأرز ومصدرًا جيدًا للنحاس في نظامك الغذائي اليومي. كما أن تناول ثمرة أفوكادو واحدة سيوفر لك ما يقرب من 0.28 مجم من النحاس.

النحاس معدن غذائي وظائف الجسم صحة الدماغ مستويات الطاقة خلايا الدم

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