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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية

ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البحيرة

حملات تموينية في
حملات تموينية في البحيرة

 

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور  والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين . 

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حملات تموينية في أبو حمص 

 

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وإدارات التموين  ومراقبة الأغذية بأبوحمص و الوحدة المحلية لمركز أبو حمص بحملة مكبرة أسفرت عن الآتي :- 

ـ  ضبط ١١٠٠ كجم بسلة و١٠ كجم فول و ١٥ كجم باميه و ١٢ كجم فاصوليا و ٥ كجم خرشوف وجميعهم منتهى الصلاحية.

ـ  ضبط ٤٦ شيكارة مكرونة غير مدون عليها تاريخ انتاج زنة الشيكارة ١٠ كجم بإجمالي ٤٦٠ كجم.

ـ  ضبط 40 شيكارة علف حيوانى مجهول المصدر  زنة الشيكارة 25 ك بإجمالي 1000 كجم .

ـ ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع علب كهربائيه وتم التحفظ على ماكينة تصنيع  وعدد 4000 سداده كهربائيه و 2000 علبة بوات كهربائيه و 2000 فلانشة دش بلاستيكية وعدد شيكارة مواد خام زنة الشيكارة 100 كيلو.

- سحب 3 عينات لحم مفروم ومكعبات لحم وكبده من إحدى منافذ اللحوم.

ـ تحرير 2 محاضر عدم إعلان أسعار.

- تحرير ٧ قضايا ضد محلات متنوعه لعدم الإعلان عن الأسعار و الاستبدال والاسترجاع وعدم وجود فواتير ضريبية تقدم لجمهور المستهلكين.

- المرور على ١٠ محلات تبين وجود ٤ محلات غير مرخصة.

-  ضبط ٣٢ إشغال متحرك و ٤٣ شيشة  ببعض المقاهي.

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